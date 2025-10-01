Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Nuevo millonario en España con el Euromillones del martes: el popular municipio donde ha tocado
El gallinero

Alerta justificada

No comparto las críticas; la seguridad ha de ser lo primero

Iñaki Zaragüeta

Iñaki Zaragüeta

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:00

Valencia amaneció el lunes bajo alerta roja por el riesgo de lluvias torrenciales, y sin embargo, en la ciudad tan sólo en la noche notamos ... las luminosidades de los relámpagos, los estruendos de los truenos y fuertes precipitaciones no demasiado largas. No faltaron voces críticas tildando de exagerada la medida -suspensión de colegios, cierre de gimnasios y algunas cadenas alimentarias y liberación a funcionarios de asistencia al trabajo, entre otras- como si el hecho de que el cielo no se desplomara sobre nuestras cabezas deslegitimara la decisión de las autoridades. Pienso lo contrario: la alerta y las medidas dictadas estaban justificadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  5. 5

    El derribo del primer restaurante del paseo de la Malvarrosa arranca en 48 horas
  6. 6 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos directos a Islandia
  8. 8 Noche de tormenta en Valencia: todos los ojos están en las pedanías
  9. 9

    Una investigadora valenciana lidera una terapia contra dos tipos de leucemia
  10. 10 Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alerta justificada