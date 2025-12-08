Es para estar muy preocupado

Diez minutos de dominio ni justifican ni compensan los graves problemas que el VCF tiene para ser mejor que sus rivales. Y ya no ser ... mejor, controlar algo más el juego y merecer, por lo que plasman sobre el terreno de juego, más puntos de los que logran.

Yo estaría realmente preocupado. La labor de un entrenador es tener una idea y transmitirla correctamente, que los jugadores sepan ejecutarla sobre el campo y demostrar, con las herramientas que el fútbol a puesto a disposición, que lo que les transmites da buen resultado, que cuando se acierta es porque se ha seguido la idea y cuando se erra, por qué no.

Y si tu idea no es la mejor, saber matizarla y variarla convenientemente en función de tus futbolistas, idiosincrasia del club y capacidades. Y el VCF de Carlos Corberán no ha mejorado en nada el rendimiento ofrecido a nivel individual y colectivo, principalmente colectivo del equipo y sus jugadores, a lo largo de lo que llevamos de campaña.

Ayer ante el Sevilla FC se dio una nueva muestra de lo que expongo. Ellos entraron muy bien en el partido, un sistema que, seguramente, se vio obligado a utilizar el entrenador sevillista, dadas las bajas que tenían. Y, sin embargo, muy bien planteado y ejecutado.

Cinco atrás, pero con carrileros responsabilizados de marcas determinadas, Carmona con Gayá por derecha y Oso con Rioja por la izquierda, y tres centrales que salían a la presión cada vez que un jugador local caía por su zona y se acercaba al apoyo del compañero poseedor del balón. Y un medio campo poblado, controlando muy bien a Guerra y Pepelu. Además, con una salida clara de pelota desde atrás, efectiva movilidad de los jugadores de medio campo y el punta, precisión y control. Algunas oportunidades, buenas, pero sin gol, y un VCF que no encontraba la manera de progresar en el juego, sus dos medios centros y Almeida eran los jugadores del equipo que menos tocaban la pelota, y con ello, cero llegadas, cero disparos, entre palos y fuera de ellos, y nulo bagaje ofensivo.

Y así transcurrieron los primeros setenta y cinco minutos del partido, con lo que, nuevamente, contemplábamos un soporífero enfrentamiento de los nuestros, mereciendo ir por debajo en el marcador, y divisando angustiosamente una derrota muy dolorosa del VCF.

Con los cambios y el cansancio tras el derroche visitante, y otra vez esperando lo que muchas veces ocurre en Mestalla, a la expectativa de que el VCF al menos empatase. Y volvió a suceder, un equipo que, aun mereciéndolo, no saca dos goles de ventaja en Mestalla, puede experimentar la desilusionante situación de comprobar como el VCF evita la derrota final. Y por tercera vez en cuatro partidos, Betis, Cartagena y Sevilla, logrando gol en los últimos minutos de partido. Algo que muchas veces se asocia a la fortuna.

En fin, no estamos bien, y el equipo no mejora, ni con titulares ni con suplentes, ni contra el Sevilla ni contra el Cartagena, así que preocupante. Y vamos al Metropolitano.