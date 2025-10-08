Mamografías

El diagnóstico del cáncer de mama con certeza requiere el examen microscópico de una muestra del tejido mamario sospechoso (biopsia). La biopsia, sin embargo, es ... tan solo el último escalón en una cadena de procedimientos cuyo objetivo en separar los estudios mamarios en dos grupos principales: los que presentan sospecha de cáncer y los que no.

La definición teórica es clara. Sin embargo, en la autonomía andaluza ha surgido un problema que afecta a centenares de mujeres.

Hay dos mil imágenes procedentes de exámenes que acudieron a hospitales de Andalucía para diagnóstico o no, de lesión sospechosa de generar un cáncer de mama y que están pendientes de una prueba número dos.

Al parecer sí no reciben comunicación alguna es que no tienen esa lesión. Una alegría inicial. Sin embargo, se sabe, ha salido a la luz, que un porcentaje indeterminado ofrecen duda y han recibido el aviso meses más tarde para una segunda mamografía y se sabe también que ha habido mujeres que han sido operadas, se les ha extirpado un pecho.

¿Lo hubieran salvado de recibir el aviso cuando debía se? Me acuerdo del no aviso a tiempo en la DANA. Mal asunto. Yo espero que no haya muerto ninguna.

¿Se especula si esa pérdida hubiera podido ser evitada de haber recibido a tiempo el aviso? No basta con una disculpa administrativa. De hecho, ya hay en marcha la idea de demandar a la Administración. Un tema complejo. ¿Es un asesinato? ¿Basta como siempre cargar la culpa sobre el radiólogo, el servicio de avisos, la Conselleria, el presidente de la Autonomía y anunciar que van a mejorar el método?

Por cierto, se me ocurre que tendré que preguntar que pasa aquí en la Comunidad Valenciana. La cadena de mando siempre parece demasiado larga y sirve, en ocasiones, para diluir la responsabilidad. No es lo mismo perder una instancia que evitar unas muertes. ¿No?