Vixca, vixca, vixca

És moment d'obrir camí, de demostrar que sabem acordar per a mantindre sa i fort el nostre autogovern

Carlos Mazón Guixot, President de la Generalitat Valenciana

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:57

Les últimes paraules que sempre ressonen en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat per a tancar l'acte institucional del Nou d' ... Octubre no es pronuncien, es canten: «Vixca, Vixca, Vixca». Així va concloure Maximiliano Thous, de pròpia mà, l'últim vers de l'Himne de l'Exposició que el mestre José Serrano va compondre en 1909. Enguany, el Nou d'Octubre ve marcat -a més de per la tragèdia que vam patir amb les riuades de l'any passat- per la commemoració del centenari de l'aprovació de la peça com a Himne Regional pels ajuntaments d'Alacant, Castelló i València.

