Hablaremos del Gobierno (y V)

Lo de pisar la zona de la dana por parte del presidente Sánchez es tan improbable como que algunos señoros del PSOE se jacten de dar lecciones de feminismo

Burguera

Burguera

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:07

Los temas candentes de la actualidad pasan más de moda que el tiro alto (o bajo), el camal ancho (o estrecho) o la altura ... del bajo en los pantalones. Aparecen y desaparecen esos asuntos a ritmo de uno por mes. Especialmente en Madrid, donde hace unos meses lo de blindar el aborto por la vía constitucional era artículo de primera necesidad vital. Sin embargo, tal y como están las cosas, no es plan de ponerse con el aborto. Ahora mismo esa iniciativa la tendría que impulsar un partido en el que la ministra de Igualdad no ha hecho nada, pero de nada, para resolver el problema de las deficientes pulseras antimaltrato, mismo partido que contó con un secretario de organización con continuadas preferencias prostitucionales, un asesor presidencial de cabecera gustoso de ser poeta y bajarse la bragueta y un entramado orgánico repleto actualmente de poderosas mujeres mirando poderosamente hacia otro lado y silbando como si fueran los payasos de la tele.

