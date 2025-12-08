Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Libres como el mar

Correr es como vivir, unas veces toca apretar el paso, otras elevar la guardia y aguantar los golpes. El maratón te pone a prueba y la recompensa es una lección de vida

Antonio Badillo

Antonio Badillo

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:06

Así que esto era el muro. Pues caramba con el muro... Debí hacer más caso a mi padre en aquel arrebato erudito que de existir ... justicia en el mundo habría agitado los cimientos de la fisioterapia moderna: «¿Que al moverlo te duele el pie derecho? Pues no lo muevas, hijo mío, o mejor menea el otro y asunto resuelto». Pero Antoñito nunca escucha, ese día tampoco. De ahí que hace un año, alistado como voluntario y todavía corcovado por los efectos del medio maratón corrido seis semanas atrás, mi borrachera de admiración en un recodo de la avenida Jacinto Benavente me animara a pedir un deseo irreal a un futuro impensable: yo quiero ser maratón. Y de aquellos polvos vienen estos lodos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  4. 4

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  5. 5 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  6. 6

    El Maratón más bonito del mundo
  7. 7 Muere Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz
  8. 8

    Así fue el viaje de amigas al castillo de Downton Abbey en un tren de época
  9. 9 Fallece el piloto valenciano Enzo Badenas
  10. 10 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Libres como el mar

Libres como el mar