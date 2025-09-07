Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una madre con su hijo junto a los barracones de Massanassa, todavía en obras a falta de cuatro días. Irene Marsilla

Vuelta al cole, con retraso y en barracones

Los padres de la zona dana cuyos hijos no comienzan las clases hasta el jueves se quejan de la falta de información y de las nulas alternativas

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Massanassa

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:44

Más de 800.00 alumnos comienzan hoy el curso escolar en la Comunitat Valenciana. La emoción del primer día, el reencuentro con los compañeros, mochilas ... cargadas con lápices y pinturas a estrenar en los más pequeños, y la esperada salvación para muchos padres tras la vuelta al trabajo. Pero los alumnos de tres colegios (cuatro si separamos los del Lluís Vives y el Ausiàs March de Massanassa), de esta localidad, Alfafar y Algemesí, zonas especialmente castigadas por la dana, tendrán que esperar al próximo jueves. «Empezaron tarde las obras y ahora han venido las prisas, a cuatro días no veo que haya seguridad para que nuestros hijos puedan entrar», critica Miriam Martínez, presidenta del AMPA del CEIP Orba de Alfafar.

