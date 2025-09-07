Vuelta al cole, con retraso y en barracones

Más de 800.00 alumnos comienzan hoy el curso escolar en la Comunitat Valenciana. La emoción del primer día, el reencuentro con los compañeros, mochilas ... cargadas con lápices y pinturas a estrenar en los más pequeños, y la esperada salvación para muchos padres tras la vuelta al trabajo. Pero los alumnos de tres colegios (cuatro si separamos los del Lluís Vives y el Ausiàs March de Massanassa), de esta localidad, Alfafar y Algemesí, zonas especialmente castigadas por la dana, tendrán que esperar al próximo jueves. «Empezaron tarde las obras y ahora han venido las prisas, a cuatro días no veo que haya seguridad para que nuestros hijos puedan entrar», critica Miriam Martínez, presidenta del AMPA del CEIP Orba de Alfafar.

Desde las AMPAS de los colegios afectados por este retraso de última hora notificado el pasado viernes critican la falta de información desde la Conselleria de Educación y la falta de previsión. Además de no haber ofrecido alternativas para los padres que ya habían previsto que sus hijos empezaban este lunes 8 de septiembre como los 810.730 alumnos matriculados en la Comunitat. «Cada uno se tendrá que buscar la vida, pedir permiso en el trabajo, días de asuntos propios o dejarlos con algún familiar», explica Alejandro Carabal, presidente del AMPA del Lluís Vives y el Ausiàs March de Massanassa que funcionan ahora como uno solo.

Los padres les han trasladado a las AMPAS su preocupación por la seguridad de sus hijos, por las instalaciones de los barracones en los que van a tener que cursar su educación, por un plazo de entre cuatro y seis años, según los tiempos que se manejan ahora para la construcción de los nuevos centros. «Mi hija tiene ahora ocho años y posiblemente no vaya ya al colegio nuevo», añade Alejandro.

En la mañana de ayer domingo, a cuatro días para que los alumnos de los colegios destruidos por la dana llenen estos nuevos barracones, los operarios seguían trabajando en el cercado y el exterior de las aulas hacía difícil pensar que en menos de una semana ese sea el patio en el que jueguen decenas de niños.

«Todo lo que está terminado está bien, incluso es mejor que en el antiguo», señala el presidente del AMPA del colegio de Massanassa, ya que las instalaciones del inundado se había quedado obsoletas.

La ubicación de los barracones tampoco les desagrada en el caso de Massanassa, dentro del polideportivo, rodeados de zona verde. «Nos han dicho que los alumnos podrán salir y utilizar la zona arbolada», indican. Fue precisamente la presión de las asociaciones de padres y madres la que evitó que los citados barracones acabaran en la campa donde se habían acumulado durante meses los coches. «Esa zona no era segura, se habían filtrado todos los aceites de los motores, el fango y además estaba en la nada», critican.

En el caso de las aulas instaladas para los alumnos del CEIP Orba de Alfafar, los alrededores carecen de vegetación y los padres temen que se produzcan más retrasos al pasar por allí. «A las siete y media de la tarde del viernes todavía no había luz ni agua, viendo la situación se tenían que haber puesto mucho antes a trabajar en esta ubicación, aunque no nos guste», puntualiza Miriam.

Padres como María y Esteban, con un hijo de dos años y defensores de la enseñanza pública, se plantean dónde matricular el curso que viene a su hijos al ver la situación y condiciones de los barracones. «Faltan espacios verdes. Estamos pensando llevarlo a Sedaví, que están los 4 abiertos».