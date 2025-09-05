Alfafar pide a Educación retrasar el inicio de curso en dos colegios públicos El Consejo Escolar acuerda la petición al considerar el retraso en las instalaciones de los centros

Desde el Ayuntamiento de Alfafar han informado este viernes que el inicio del curso escolar en el CEIP Orba y CEI Rabisancho se ha visto condicionado por el retraso de las obras y la instalación de las aulas modulares, actuaciones que corresponden de forma exclusiva a la Conselleria de Educación.

Tras la reunión del Consejo Escolar Municipal celebrada esta mañana, y en consenso con toda la comunidad educativa, se ha acordado solicitar a la Consellería de Educación el retraso del inicio del curso en el CEIP Orba y el CEI Rabisancho, hasta que ambos centros dispongan de las condiciones óptimas necesarias para una incorporación segura y adecuada del alumnado.

Ante esta situación, y con el objetivo de no dejar desatendidas a las familias afectadas, el Ayuntamiento ha organizado una escuela lúdico-deportiva en el complejo municipal SUMA, un espacio seguro, adecuado y supervisado donde los niños y niñas podrán disfrutar de actividades deportivas y de ocio mientras se completa la instalación de las infraestructuras educativas comprometidas por la Generalitat.

De manera inmediata, el Consistorio ha movilizado a la brigada municipal y ha destinado recursos técnicos y humanos para acondicionar los espacios y garantizar una correcta organización del servicio. En estos momentos, el Ayuntamiento de Alfafar comprometido con el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas, está ofreciendo soluciones efectivas y reales ante esta situación de emergencia educativa.

La escuela lúdico-deportiva organizada por el Ayuntamiento tendrá un horario general de 9:00 a 13:00 horas, y contará con un servicio de escuela matinera desde las 7:30 horas, para aquellas familias que necesiten conciliar su vida laboral y familiar. El acceso para el servicio de escuela matinera será por la calle Manuel Baixauli Andrés S/N. Las familias que no hagan uso de la matinera deberán dejar y recoger a sus hijos e hijas en el SUMA por la entrada de la Avenida Orba (frente al campo de fútbol).

Desde el Ayuntamiento se mantiene una comunicación constante con la Generalitat, que es la administración competente, y continua insistiendo en la necesidad urgente de que ésta actue con celeridad y responsabilidad.

«Nuestra prioridad absoluta son los niños y niñas de Alfafar, así como sus familias. Entendemos la incertidumbre que están viviendo y, por eso, desde el Ayuntamiento hemos actuado con rapidez para ofrecer una alternativa segura mientras llegan las soluciones definitivas. Vamos a seguir exigiendo lo que le corresponde al municipio, pero siempre desde la responsabilidad y el diálogo institucional», ha declarado el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.

