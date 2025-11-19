Una línea roja en la carretera: la señal más ignorada de España con una multa inesperada por los conductores La A-355 de Coín ha ganado fama por su alta siniestralidad

La gran línea roja de cuatro kilómetros de tramos en la A-355 de Coín, en Málaga.

M. Lahoz Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:58 Comenta Compartir

Las líneas que marcan la carretera ya no se limitan al color blanco, utilizado para separar carriles y definir los bordes de la calzada. Hoy en día, también pueden aparecer en distintos colores como el rojo, verde o rosa. Cada uno tiene un significado concreto y conocerlo es clave para evitar sanciones o confusiones al volante.

La A-355, en su tramo entre Coín (Málaga) y Marbella, se ha ganado el apodo de 'la carretera de la muerte'. En 2023, diez personas fallecieron al circular por este punto, principalmente por adelantamientos peligrosos y excesos de velocidad.

A la elevada siniestralidad de la zona hay que añadir el tráfico que soporta esta carretera. La vía se abrió en 2014 con una previsión de 7.000 vehículos diarios y ronda los 20.000 cada día.

Esto llevó a la Junta de Andalucía a intervenir con una línea roja de gran grosor para dividir los dos carriles en un tramo de cuatro kilómetros. La medida se complementó con la colocación de cuatro radares pedagógicos para reforzar la seguridad.

La línea roja situada entre dos marcas contínuas blancas, no es solo una advertencia visual. Su función es doble, reforzar la prohibición de adelantar en ese tramo y promover una reducción de la velocidad por seguridad.

Su presencia junto a las líneas blancas contínuas no las anula, deben respetarse sin excepción. Tambiuén sigue vigente la prohibición de adelantar mientras esté presenta la línea roja. Saltarse esta norma conlleva una multa de 400 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir.

Un año después de aplicar estas mejoras, los datos confirmaron su eficacia. En 2024, ese mismo tramo de la A-355, se registraron dos víctimas mortales en accidentes de tráfico, una reducción del 80% comparado con el año anterior.