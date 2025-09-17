La Diputación humaniza la travesía de L'Eliana para hacerla más segura para vehículos y viandantes Las obras han comenzado ya y se prevé que finalicen en un plazo aproximado de diez meses

Manuel García L'Eliana Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:58 Comenta Compartir

La Diputació de València ha iniciado las obras de acondicionamiento y mejora de la seguridad vial de la travesía de L'Eliana en la carretera CV-336, concretamente en los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 4,6 y 5,54 y entre el 6,65 y el 7,1.

La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha subrayado que «se trata de una actuación prioritaria porque hablamos de una de las carreteras con más tráfico de la zona, donde conviven vehículos, peatones y ciclistas. Nuestro objetivo es humanizar este espacio urbano, poniendo en el centro a los vecinos y vecinas de L'Eliana, y mejorando la seguridad también para los vehículos que circulan por la travesía».

Así, esta actuación que cuenta con una inversión de 2.146.545 euros y un plazo de ejecución de 10 meses, persigue compatibilizar la circulación rodada con la protección de los usuarios, reduciendo además la contaminación acústica que afecta a los vecinos.

En este aspecto, Mazzolari recuerda que «se trata de una carretera con gran intensidad de tráfico, dado que además de conectar con la CV-35, supone la vía de acceso a numerosas urbanizaciones» y especifica que «según los datos que maneja el gabinete técnico, en el tramo inicial, presenta una intensidad media diaria 3.750 vehículos al día; una cifra que sube hasta los 11.150 en el tramo más cercano a la autovía».

Entre las principales obras previstas se incluye la construcción de una glorieta en la intersección de la calle Ramón Navarrete con la CV-336, un punto de acceso habitual a la parada de Metrovalencia de la línea 2 'El Clot', que actualmente presenta problemas de visibilidad y seguridad. La glorieta contará con iluminación y zonas ajardinadas para integrarse en el entorno del Parque Natural del Turia.

El proyecto contempla además el ensanche de aceras y la reducción del ancho de los carriles para calmar el tráfico, la mejora de la red de drenaje, así como el acondicionamiento de la parada de autobús existente frente al colegio Helios.

Reme Mazzolari, también vicepresidenta segunda de la Diputació, concluye que «uno de los ejes estratégicos de la gestión de la red de carreteras es equilibrar la movilidad en las travesías, reduciendo la velocidad del tráfico rodado y mejorando las condiciones para los usuarios más vulnerables. En definitiva, se trata de transformarlas en espacios más amables, modernos y seguros».