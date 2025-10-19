Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este sábado deja más de 1.178.266 euros en una localidad famosa por su impresionante muralla
Control de la Guardia Civil. hoy

La DGT avisa: el error habitual que te puede costar hasta 600 euros conduciendo durante este invierno

Confiar solo en el modo automático de las luces puede jugar una mala pasada

M.Lahoz

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 01:01

Comenta

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una advertencia sobre un error común que cometen muchos conductores durante el invierno: confiar exclusivamente en el modo automático de las luces del vehículo. Según esta práctica, puede derivar en una multa de hasta 600 euros si el sistema no activa correctamente el alumbrado en condiciones de baja visibilidad, como lluvia, niebla o túneles.

La normativa exige que los vehículos circulen con el alumbrado adecuado entre la puesta y la salida del sol, así como en situaciones meteorológicas adversas.

El problema surge cuando el modo automático no detecta correctamente estas condiciones, dejando el coche sin iluminación visible para otros conductores. La DGT recuerda que «ver y ser visto» es una regla esencial para evitar accidentes y sanciones.

La sanción por circular sin el alumbrado obligatorio puede alcanzar los 200 euros si se consdiera una infracción grave, y hasta 600 euros de multa si se pone en peligro la seguridad vial. Además, en caso de accidente, el seguro podría negarse a cubrir los daños si se demuestra negligencia en el uso de las luces.

Noticias relacionadas

Cómo saber qué etiqueta tiene mi coche para circular sin ser multado en una ZBE

Cómo saber qué etiqueta tiene mi coche para circular sin ser multado en una ZBE

Baliza V16: qué vehículos deben llevarla, cuáles están exentos y las sanciones que prevé la DGT

Baliza V16: qué vehículos deben llevarla, cuáles están exentos y las sanciones que prevé la DGT

Aunque los sistemas automáticos de iluminaciuón son cada vez más sofisticados, el organismo insiste en que no deben sustituir el criterio del conductor. En túneles cortos o el atardecer, por ejemplo, el sensor no puede activar las luces, lo que genera una situación de riesgo.

Esta advertencia forma parte de una campaña de concienciación lanzada este octubre, centrada en errores tecnológicos que derivan en infracciones. La Ley de Seguridad Vial establece en su artículo 43 que «los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol deben llevar encendido el alumbrado que corresponda», independientemente del sistema que utilicen.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  4. 4

    Los tanques de tormenta en Valencia recogen el equivalente a 105 piscinas olímpicas en 15 días
  5. 5 La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en un municipio de 66.000 habitantes conocido por sus festivales de música
  6. 6

    Carmen Prades, fallera mayor de Valencia: «Hay que dejar paso a los jóvenes para que aporten ideas frescas»
  7. 7

    El cumpleaños sangriento donde se gestó la matanza de El Saler
  8. 8

    El Marítimo nunca muere: de casas de pescadores a nuevo restaurante
  9. 9

    El Botánico cerró la compra del edificio de Correos de Valencia antes de recibir el informe que debía justificarla
  10. 10 Así será la ZBE en Valencia: calendario de multas, zonas y excepciones para circular sin miedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La DGT avisa: el error habitual que te puede costar hasta 600 euros conduciendo durante este invierno

La DGT avisa: el error habitual que te puede costar hasta 600 euros conduciendo durante este invierno