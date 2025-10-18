Cómo saber qué etiqueta tiene mi coche para circular sin ser multado en una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) Los vehículos más antiguos o que no cumplen las normativas exigidas no tienen etiqueta y son los que pueden ser sancionados

Nacho Ortega Valencia Sábado, 18 de octubre 2025, 01:24 Comenta Compartir

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, estableció la obligación de establecer zonas de bajas emisiones para municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y algunos municipios de más de 20.000 habitantes. En la actualidad hay decenas de localidades donde ya se aplica, y en los próximos meses entrará en vigor en otras, como es el caso de Valencia. Además, en algunas ciudades hay zonas específicas (generalmente en el centri) que tienen una limitación de circulación extra.

Con esta expansión, que afecta a ciudades como Madrid, Barcelona o A Coruña, muchos conductores se enfrentan a la incógnita de si su coche está autorizado para circular sin riesgo de sanción. La buena noticia es que averiguarlo es más sencillo de lo que parece.

El distintivo ambiental lo asigna la Dirección General de Tráfico (DGT) según criterios como el tipo de motor, combustible, normativa Euro y año de matriculación. Hay cuatro etiquetas principales: 0 emisiones (azul), ECO (azul y verde), C (verde) y B (amarilla). Los vehículos más antiguos o que no cumplen las normativas exigidas no tienen etiqueta, y son los conocidos como etiqueta A.

Se puede consultar en la sede electrónica de la DGT, introduciendo la matrícula del vehículo. En unos segundos se muestra el distintivo que corresponde al coche.

- También a través de la aplicación oficial miDGT, en la sección «mis vehículos» aparece la etiqueta asignada.

- Igualmente se puede consultar llamando al número de atención al ciudadano (060) o presencialmente en una jefatura de Tráfico con cita previa.

Cómo obtener la pegatina

Una vez comprobado que tiene derecho a un distintivo ambiental, la adquisición y compra de los distintivos ambientales puede realizarse a través de: Oficinas de Correos, la red de talleres de la Confederación Española de talleres (CETRAA) y otras redes de talleres autorizados, Gestores Administrativos, el Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO), Estancos autorizados (Expendedores de Tabacos y Timbre del Estado) y para el caso de flotas, puedes obtener los distintivos a través de la asociación Ganvam.

La pegatina física cuesta generalmente por unos 5 € más envío o gestión. Sin embargo, muchas ciudades ya controlan el tráfico de vehículos por matrícula.

Conocer la etiqueta que tiene cada vehículo es clave porque muchas ZBE solo permiten el acceso o circulación de vehículos con etiqueta B, C, ECO o 0 emisiones. Los que no tienen etiqueta (vehículos antiguos o muy contaminantes) suelen tener prohibido entrar, salvo que estén incluidas como excepción.