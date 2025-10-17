Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia empezará a multar en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
Tráfico en la ciudad de Valencia. J. L. BORT

Valencia empezará a multar en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre

El Ayuntamiento aprobará la ordenanza en la comisión el próxima martes y las primeras sanciones serán para los vehículos de fuera de la provincia que tengan etiqueta A

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:50

Comenta

Valencia aprobará en la Comisión de Patrimonio, Recursos Humanos y Técnico y Seguridad Ciudadana, que se celebrará el próxima martes 21 de octubre, la ordenanza ... de Zona de Bajas Emisiones, que entrará en vigor el día 1 de diciembre de 2025 y que hasta el 31 de diciembre de 2026 sólo afectará a los vehículos matriculados fuera de la provincia de Valencia, que tengan etiqueta A, que son los de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel matriculados antes del año 2006.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  6. 6 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  7. 7 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  8. 8

    La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados
  9. 9

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  10. 10

    Los bomberos, cuando recibieron la orden de vigilar el Poyo: «Bueno, si queréis justificar un poco el trabajo...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia empezará a multar en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre

Valencia empezará a multar en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre