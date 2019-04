Mónica Oltra ve difícil una reversión próxima de la sanidad Rafa Carrió junto a Ignasi Candela, Mónica Oltra, Joan Baldoví y Aintana Mas en Dénia. / Tino Calvo La vicepresidenta asegura en Dénia que si el incumplimiento del acuerdo «no es muy patente», habrá que seguir con la finalización del contrato B. O. DÉNIA. Jueves, 11 abril 2019, 01:00

«Si el incumplimiento del contrato no es muy patente, de momento es muy difícil conseguirlo de forma inmediata». Así se pronunció ayer la líder de Compromís, Mónica Oltra, sobre la posible reversión de la gestión de la sanidad en la Marina Alta. Lo hizo ante varios miembros de la Plataforma per la Sanitat Pública que asistieron al acto central de precampaña de Compromís en Dénia. Los manifestantes, que recibieron a la vicepresidenta con el cántico de «Mónica, cariño, lo nuestro no funciona», le recordaron la reunión que mantuvieron hace cuatro años en la capital de la Marina Alta. «Nos dijisteis que se revertiría y se acaba la legislatura y estamos igual», apuntaron.

Desde la plataforma aseguraron sentirse «discriminados con respecto al resto de la Comunitat», a lo que Oltra les espetó que ella también sufre las consecuencias de la gestión privada en la sanidad, «en Manises, donde voy yo, estamos igual».

La líder de los valencianistas apuntó que su partido «va a defender que la empresa que gestiona el departamento de salud de Dénia no haga más negocio del que ya ha hecho». Por ello afirmó que «siempre que se pueda llegar a un acuerdo razonable y equilibrado, vamos a defender que esa reversión se lleve a cabo y no cuando termine el contrato».

Aunque matizó que si finalmente no hay acuerdo, «tendremos que seguir con la finalización del contrato, porque Compromís no va a consentir que haya valencianos de primera y de segunda».

El grupo valencianista hizo un gran desembarco en la Marina Alta. Junto a Oltra también estuvieron en Dénia los cabezas de lista a les Corts y al Congreso por Alicante, Aitana Mas e Ignasi Candela; y el cabeza de lista para el Congreso, Joan Baldoví. Todos ellos arropados por los ediles y candidatos a las alcaldías de la comarca.

Durante su intervención, Baldoví aseguró que Compromís, «tan sólo hará presidente en Madrid a quien se siente a negociar una financiación y unos presupuestos justos con los valencianos».