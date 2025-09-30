El último gogó de Menphis Miguel Vicens cuenta cómo en aquellos años 90 la discoteca de Dénia era un referente de las tardes y noches en Alicante y la Comunitat Valenciana

Hablar de la historia del ocio nocturno de la provincia de Alicante y de la Comunitat Valenciana obliga a detenerse en Dénia, en lo que fue la discoteca Menphis y en el último gogó que tuvo esta sala de fiestas: Miguel Vicens, informático de profesión, enamorado del baile desde muy pequeño, y quien tras muchos años de dedicación a este arte, decidió formarse como instructor de fitness y zumba.

Eran los años 90, coincidiendo con la 'ruta del Bakalao', en los que Vicens y sus amigos, que tenían entre 15 y 16, aprovechaban los domingos por las tardes para ir a bailar a la que antes fue 'Valentino', la sala en la que llegó a actuar Julio Iglesias, y también 'Mambo'. Eso sí, cumplían con sus estudios en el instituto y al día siguiente a las 7 horas estaban en pie para asistir a clase.

Todo transcurría en un «ambiente sano, no bebíamos y disfrutábamos mucho. Íbamos desde las siete y media de la tarde hasta las 10 de la noche que nos recogía mi tío, cenábamos y el lunes madrugábamos para ir al clase».

Pero su simbiosis con el baile trascendía a todos los ámbitos de su vida: en el comedor de su casa cuando se encontraba solo «ponía cualquier tipo de música y bailaba sin parar»; en el gimnasio del instituto «donde hicimos un ejercicio de baile y sacamos todo el grupo un excelente»; en las clases de Mayte Ortolà del mismo centro educativo; en el ya desaparecido Top Form y en varios programas de Radio Mongolia, la emisora del instituto Chabàs. Sin duda, el perfecto entrenamiento para después desinhibirse en el espectáculo de baile que ofrecía en la sesión vespertina de Menphis.

Punto de inflexión

Fan de Michael Jackson, a quien dejó de lado tras los escándalos del cantante, se fijó en Madonna (a través de su prima Miryam), en su albúm 'Erótica' y en su libro 'Sex', que adquirió a «escondidas por 7.500 pesetas y con el dinero que ganaba bailando en la discoteca». Decisión que supuso un punto de inflexión en su vida porque «me abrió la mente, me abrió el armario y me abrió todo porque pensé: no soy tan raro como pienso».

El bailarín que clausuró Menphis recuerda que los inicios no fueron fáciles. Acudía a la discoteca en la que pinchaba los domingos por la tarde Óscar Marí y «me quedaba embobado viendo bailar a las gogós (todas mujeres y hoy amigas), como Elena Benavides, que no dejaba de dar la paliza a Joseba y Adolfo Castro (responsable y relaciones públicas de Menphis) para que me contratasen porque nunca había habido chicos bailando en la sesión 'light'. Tan sólo en eventos puntuales contaban con bailarines que venían desde Ibiza o Valencia, pero era un rollo más mecánico, más robótico».

Aunque su estilo era más danza, más femenino y sensual logró, con la inestimable ayuda de Elena y otras compañeras, hacerse un hueco en el escenario de la icónica discoteca durante un año, desde septiembre del 93 y hasta agosto del 94, cuando cambió de nombre y pasó a llamarse 'Pachá'. «Realmente no lo hacía con una finalidad económica, lo hacía porque me gustaba. Cobraba 3.500 pesetas por bailar los domingos por la tarde sin que mis padres se enterasen».

Y es que Elena Benavides fue un pilar fundamental en la trayectoría artística de Miguel, porque su después cuñado, Joseba Castro, «tuvo la culpa de que yo bailase en las discotecas. Me dio la oportunidad porque ella fue muy insistente» . De hecho, la voz se le resquebraja cuando se refiere a ella «porque Elena, al igual que otras muchas personas con las que tuve la fortuna de encontrame en mi camino, siempre me defendió, me dio alas para ser como soy y no sentir, en aquella ápoca, ningún trauma por mi condición sexual. Lo viví con mucha naturalidad ya que posteriormente pude conocer a uno de los amores de mi vida: un reconocido bailarín televisivo«.

La noticia del cierre de la actividad en Menphis «me llegó por sorpresa. De repente me dijeron que se iba a cerrar en dos o tres semanas e iba a pasar a ser 'Pachá', por lo que estuvimos un tiempo sin ir a bailar allí, aunque tuvimos la suerte de poder ir a otras discotecas y desahogarnos«.

Ya bajo el nuevo nombre «nos metieron en un camerino que había detrás y nos lo comentaron. De hecho, aún guardo en la memoria ese pasillo repleto de discos de vinilo. También recuerdo el dinero que me gastaba en ropa, aunque para el debut en esta nueva pista las compañeras decidieron ponerme un look más ibicenco con unas botas que me prestaron, un short y una camiseta blanca» .

Después, llegó la época de la universidad en Valencia y «abandoné el baile porque en verano tenía que trabajar en el restaurante de mi padre para poder costearme los estudios«. Aunque, una vez en el 'cap i casal' intentó bailar en varios lugares «como un gimnasio donde había danza contemporánea y en algunos antros», hasta que volvió a Dénia a hacer la objeción de conciencia en el departamento de Educación y ya se estableció en la capital de la Marina Alta.

Ya en su ciudad, Vicens impulsó su formación como informático y diseñó las primeras webs en diversas empresas de Dénia, como el Hotel Los Ángeles o Ciber Dénia hasta que logró volver al baile gracias a una amiga de su época en el instituto, Natalia Mud, que le llevó a La Academia, con Cuqui Ivars y Jenny Hill.

Más tarde aterrizó en el mundo fitness, en las disciplinas de TRX y Zumba como salida profesional, para lo que se formó y para las que se requiere de mucha energía. Esa que no puede ocultar y que destila por cada poro de su piel desde que, a muy temprana edad, optó por ese baile que le llevó a ser el último gogó de Menphis y parte de la historia del boom de las discotecas que llenaba de gente las tardes y noches de Dénia.