Calp reabre mañana la piscina municipal tras las obras de reparación realizadas en agosto Destaca entre las actuaciones realizadas la renovación y automatización de la maquinaria, con una inversión de 78.485 euros

R. D. Calp Martes, 2 de septiembre 2025, 19:41 Comenta Compartir

Calp reabrirá mañana miércoles la piscina municipal tras haber llevado a cabo obras de reparación y mantenimiento durante el mes de agosto que han supuesto una mejora de las instalaciones. Entre las actuaciones realizadas destaca la renovación y automatización de la maquinaria que ha supuesto la mayor parte de la inversión, 78.484,77 euros.

Cabe señalar que en los últimos diez años no se había realizado un mantenimiento integral de la maquinaria, lo que hacía especialmente necesaria la intervención. En concreto, se ha reparado la deshumectadora –que no funcionaba desde 2019– y que permite que en la piscina no haya humedad y que exista un buen ambiente de respiración.

Asimismo, se han reparado los aparatos de aire acondicionado y de calefacción de los dos vestuarios, las bombas de distribución que presentaban pérdidas así como las cuatro calderas de gasoil con el fin de garantizar el servicio en caso de fallo de la caldera de biomasa. También, se han sustituido los cuadros eléctricos completos. A estas actuaciones de reparación se suma la puesta en marcha de un sistema de automatización que, a través de una web y una app, permitirá monitorizar en tiempo real el estado de cada una de las máquinas, además de parámetros como la humedad relativa, la temperatura del agua, o el nivel de cloro.

Por otra parte, mediante el contrato de reparaciones y obras formalizado el pasado mes de mayo, se ha realizado la limpieza de las humedades del techo, se ha sustituido el suelo de la entrada por epoxi y se ha reemplazado todo el zócalo azul que era de madera aglomerada y que se encontraba en mal estado. Estas obras han tenido una inversión de 24.000 euros. También se han instalado tornos modernos para el control automático de acceso, con una inversión de 16.100 euros, y se ha construido una escalera de obra de acceso a la piscina pequeña. Además, se ha adquirido una nueva silla de ruedas destinada a personas con discapacidad.

Finalmente, se han renovado y restaurado todas las taquillas, bancos y puertas de los vestuarios, junto con la instalación de nuevas duchas y barras de accesibilidad. Asimismo, está actualmente en licitación la incorporación de secadores de pelo y nuevos cambiadores para bebés en los vestuarios.