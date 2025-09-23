Calp mejora la seguridad y el tráfico con cámaras de videovigilancia Los dispositivos se han instalado en las principales vías de acceso a la localidad y en una segunda fase la red se ampliará a otros puntos

Calp mejora la seguridad y el tráfico con cámaras de videovigilancia. El ayuntamiento ha puesto en marcha el proyecto de instalación de estos dispositivos en las principales vías de acceso al municipio, según ha anunciado este martes. En los últimos días se ha colocado una red de cámaras en puntos como las avenidas Diputación, Ejércitos Españoles, Generalitat Valenciana y otras secundarias.

Se trata de la primera fase de un ambicioso plan de seguimiento y control de tráfico que se ha iniciado con los accesos al municipio. La intención de las Concejalias de Seguridad Ciudadana e Informática es la de continuar con este proceso mediante la ejecución de una segunda fase en la que se ampliará la red de cámaras por otras zonas de la localidad. El objetivo es reforzar la seguridad de Calp, monitorizar el tráfico y obtener herramientas de gestión de datos que analicen los niveles de afluencia de tráfico y transeúntes.

El coste de esta primera fase ha ascendido a 100.000 euros y la empresa encargada de la colocación de cámaras ha sido Elecnor, una mercantil con una larga trayectoria en este tipo de trabajos. Desde el consistorio han han subrayado que toda la información de las imágenes llegará al centro de control de tráfico instalado en las dependencias de la Policía Local. El control y visionado de las cámaras corresponde a la propia Policía Local desde sus dependencias. Además ya se ha asignado una partida de 100.000 euros para llevar a cabo la segunda fase de este proyecto.

Guillermo Sendra, concejal de Seguridad Ciudadana, ha destacado que «con este sistema de videovigilancia Calp mejora sustancialmente en gestión del tráfico y en seguridad ciudadana al tener controlados los principales accesos y las arterias principales de la ciudad». El edil de Informática, Marco Bittner, ha añadido que con la implementación de estas medidas, «el ayuntamiento da un paso decisivo hacia la modernización tecnológica de sus servicios, apostando por una administración más ágil y eficiente».

Por su parte la alcaldesa, Ana Sala, ha señalado que «mejorar la seguridad de Calp y los calpinos es una reivindicación histórica que se cumple en esta legislatura». Además, ha aprovechado para agradecer «el gran esfuerzo y disciplina de los concejales y técnicos responsables en lograr este objetivo tan positivo para todos».