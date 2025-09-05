Aguas de Calpe pone en servicio el depósito de Corralets tras su rehabilitación integral La actuación en esta infraestructura de 10.000 metros cúbicos ha supuesto una inversión superior a 579.000 euros

Aguas de Calpe ha puesto de nuevo en servicio el depósito de Corralets tras completar las obras de rehabilitación integral. Esta infraestructura es clave en el sistema de abastecimiento del municipio por tratarse del principal depósito de agua potable que abastece al casco urbano. La actuación ha supuesto una inversión superior a 579.000 euros.

El depósito cuenta con una capacidad de 10.000 metros cúbicos, equivalentes a 10 millones de litros, un diámetro de 44 metros y una altura de 6,9 metros. Los trabajos han incluido la impermeabilización y renovación de la cubierta, la rehabilitación interior y exterior de la infraestructura así como mejoras hidráulicas. Entre estas últimas destaca la sustitución de las tuberías de fibrocemento por conducciones de acero inoxidable y la instalación de nuevas válvulas para facilitar la maniobrabilidad del sistema.

Previamente a la ejecución de las obras, Aguas de Calpe utilizó el gemelo digital de la red de abastecimiento para simular y prever posibles afecciones derivadas de la desconexión temporal del depósito. Gracias a esta herramienta, la empresa pudo garantizar la continuidad del suministro y mantener un rendimiento hidráulico del 91,5 %, uno de los más altos de la provincia, según han destacado desde el ayuntamiento.

Con esta intervención, el depósito de Corralets se reincorpora plenamente a la red y refuerza la gestión eficiente del agua en el municipio.