Traspaso a punto de Kervin Arriaga al Levante

De cara al inicio de la pretemporada, que tendrá lugar a partir del viernes con las pruebas médicas y el lunes con la vuelta a los entrenamientos, el Levante UD ya tiene concretada la que será la llegada de su cuarto fichaje. El centrocampista hondureño pasará a defender los colores azulgranas durante las próximas tres temporadas, con opción a una cuarta, después de desbloquear las últimas trabas para su llegada.

En esta ocasión, el Levante ha decidido abordar una operación que se traducirá en una serie de costes económicos. Pese a que se estudió la fórmula de una cesión más opción de compra, mismo método empleado por el Real Zaragoza en el pasado mercado invernal, finalmente el decano valenciano considera y acepta aportar un plus, al contar con capacidad económica suficiente. Kervin Arriaga llegará al Levante a cambio de 500.000 euros y un 25% de derechos por la plusvalía en caso de una futura venta. De ese medio millón, falta por ver si los abona íntegros de inicio como todo hace indicar o bien distribuye los gastos conforme el futbolista cumpliera una serie de objetivos deportivos.

La última reunión entre el Levante y los representantes del jugador se produjo durante el pasado lunes, después de que el conjunto maño confirmara de forma definitiva que no ejercería su compra, que concluía el 30 de junio. Esta se cifraba en 600.000 euros fijos o una cantidad algo menor más plusvalía. Pero el Zaragoza no pude asumirlo, además de que Arriaga posee una alta ficha salarial. Por ello, con la voluntad de todas las partes y contando también con el 'ok' del Partizán de Belgrado, club propietario de sus derechos y que también tiene necesidad de obtener ingresos, se estrecharon las manos. Con el acuerdo cerrado, durante la jornada de ayer martes se terminaron de formalizar los trámites burocráticos para el momento de su desembarco en la capital del Turia.

Kervin Arriaga no llegará a Orriols de forma inmediata. Lo hará con un poco demora, pero por la simple cuestión de estar ahora mismo activo al competir con Honduras en la Copa Oro. Los catrachos afrontarán esta noche el partido de semifinales frente a México y, en caso de dar un paso más, el domingo competirán por el título. Al concluir su participación, el Levante le otorgará entre una semana y diez días de descanso, como ha podido conocer LAS PROVINCIAS. Será a partir de entonces, salvo que el propio jugador quiera anticipar su inserción al plantel levantinista, cuando aterrice en Valencia y estampe la rúbrica en su nuevo contrato.

De esta forma, el Levante sigue avanzando en el molde y la construcción para las bases del equipo en Primera División. Este martes se confirmó de forma oficial a Héctor Rodas y José Gila al frente del área deportiva, pese a que ya eran conocedores de tal decisión desde el 13 de junio y habían avanzado en futuras incorporaciones. También se anunciaron un total de seis bajas, entre ellas la sorprendente marcha del portero titular Andrés Fernández. Y de cara a próximas fechas, se dará oficialidad a las altas de Víctor García, que ya ha firmado su contrato, Jeremy Toljan y Alan Matturro, además del propio Kervin Arriaga.