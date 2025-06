Héctor Rodas y José Gila, visto bueno para asumir la dirección deportiva del Levante

La decisión ya está tomada. Héctor Rodas, como figura principal, y José Gila serán los encargados de asumir la dirección deportiva del Levante UD. ... Ellos dos, en consenso con el grupo de scouts del club y la opinión de Pepe Danvila, llevarán la voz cantante para confeccionar el equipo que compita en el regreso a Primera División.

Ambos ya cuentan con el visto bueno del máximo accionista del club. También ha pasado el filtro del Consejo de Administración. Porque a pesar de las reuniones mantenidas durante los últimos meses con distintos candidatos, algunos en activo o con amplia experiencia en el fútbol, Danvila se ha encontrado finalmente con un 'no' constante como respuesta. En la mayoría de casos, estas diferencias han sido por cuestiones económicas. Tal y como ocurriese con el detonante del adiós de Felipe Miñambres, ahora mismo el Levante no puede asumir altos salarios destinados en esta parcela.

Por tanto, sin tiempo que perder, Rodas y Gila asumirán el control a todos los efectos para formalizar nuevas operaciones, después de que tras la salida del de Astorga actuaran como interinos. Tanto es así que el Levante ya tiene cerrado el acuerdo para la incorporación de un lateral derecho. Este será anunciado a lo largo de las próximas horas o días y se unirá a las filas de Julián Calero desde el inicio de pretemporada. De nacionalidad no española, se apuesta por un perfil de jugador más veterano, con gran rodaje en la última temporada y procedente de la Liga de Italia o la Bundesliga.

No son los únicos frentes abiertos con los que habrá que lidiar. A pesar de que en la jornada de ayer tanto Ignasi Miquel como Algobia anunciaran a través de redes sociales su marcha de Orriols, el club granota todavía no ha hecho públicas sus marchas, así como la de otros jugadores como Marcos Navarro, que se antoja complicado que apuesten por su continuidad. También la renovación de Andrés Fernández, sobre la que no existe un veredicto oficial.