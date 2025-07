El Levante decide no renovar a Andrés Fernández La dirección deportiva decide prescindir del portero titular, deberá acudir al mercado de fichajes y anuncia otras cinco salidas

Eric Martín Valencia Martes, 1 de julio 2025, 16:22 Comenta Compartir

1 de julio. Es el día del año que más futbolistas no cuentan con contrato en vigor. Los distintos jugadores aguardan las oportunidades y los clubes estudian sus cartas para realizar la mejor planificación en vistas a la temporada 2025-26. Ha sido también la fecha escogida por el Levante UD para anunciar sus despedidas. Lo hizo con hasta un total de seis, mediante un comunicado emitido a través de sus plataformas oficiales y con palabras de agradecimiento a todos. Entre esas marchas ha sorprendido la de Andrés Fernández.

El que ha sido el portero titular a lo largo de todo el campeonato no tendrá hueco en la plantilla de Primera División. Así lo ha reconsiderado la dirección deportiva del club levantinista, que ahora deberá acudir al mercado de fichajes para formalizar una nueva contratación de un portero con cierta experiencia, que le otorgue mayores garantías para competir en la máxima categoría del fútbol español junto a los Alfonso Pastor, Pablo Cuñat, Primo y Dani Martín.

La situación con el arquero granota ha dado un giro brusco en las últimas semanas. De ser indiscutible en los planes de Julián Calero y querer apostar por su continuidad, se ha pasado a que Andrés Fernández tenga que dejar Orriols por la puerta de atrás. El Levante ni siquiera le ha trasladado una propuesta de renovación, un hecho que hubiera llevado a, al menos, replantear la situación contractual y deportiva del veterano futbolista de 38 años.

Porque después de aceptar una rebaja salarial el pasado verano, con tal de reajustar su ficha a la coyuntura económica del club, ahora Andrés Fernández estaba dispuesto a continuar en el plantel azulgrana de cualquier forma. En esta ocasión, no ha sido un contexto con posturas económicas alejadas. Simplemente se ha tratado de una decisión tajante desde el Levante. El portero aguardó pacientemente, la espera se ha demorado durante todo el mes sin ser llamado para abordar en el despacho su posible renovación y se ha confirmado como baja del equipo.

Andrés Fernández ha sido una, pero no la única despedida que ha oficializado el club. Fueron hasta un total de seis. Entre los casos citados, se incluye a Giorgi Kochorashvili, con un adiós de sobre conocido, tras ser traspasado el pasado mes de marzo al Sporting Club de Portugal y acordar que concluyera el curso en el equipo valenciano. También se agregan los nombres de Algobia e Ignasi Miquel, otros dos jugadores a los que ya se comunicó que el Levante no iba a ejercer su ampliación de contrato. En el caso del centrocampista, existía opción de más dos por el ascenso. Ambos jugadores ya se habían despedido en días previos a través de las redes sociales.

Pero a todos estos, toca sumar a Marcos Navarro y Álex Forés, ambos con matices. El lateral izquierdo se encuentra en un contexto muy similar al del propio Andrés Fernández, es decir, su vínculo expiraba y no se ha apostado para que siga en nómina. En este caso, la diferencia reside en que el jugador formado en las categorías inferiores apenas ha gozado de oportunidades con Julián Calero en LaLiga Hypermotion y mucho menos iba a tenerlas en Primera. Por su parte, se incluye al delantero propiedad del Villarreal por el mero hecho de terminar los plazos de su cesión. No obstante, el club sigue interesado en que se pueda formalizar su regreso a lo largo del verano y no lo da por descartado.