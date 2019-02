Toño, a celebrar su renovación con «un año histórico»

valencia. Toño García ha estampado la firma en su nuevo contrato con el convencimiento de que cumplirá nueve temporadas como granota. Casi nada. El futbolista de Puerto de Sagunto, quien aterrizó en el Levante en 2014, formalizó ayer su renovación contractual. Su nuevo vínculo se puede extender hasta 2023 en caso de dispute un mínimo de partidos estipulado. El lateral valenciano, de 29 años, atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. Se alza como el estilete del equipo por la banda izquierda.

«Cuando firmé no me esperaba hacer un camino tan largo, con momentos mejores y otros no tan buenos. Pero en líneas generales estoy muy feliz de estar aquí», admitió Toño en la web oficial del club. El contrato del de Puerto de Sagunto, que expiraba el 30 de junio, se ha ampliado hasta 2021. Si el defensa cumple el objetivo de encuentros disputados pactado por ambas partes, la relación se ampliará automáticamente hasta 2023.

El acuerdo no ha resultado sencillo, ya que las negociaciones llegaron a estar completamente bloqueadas. Casi rotas: «Puedo estar eternamente agradecido a la afición porque el apoyo durante todos estos meses ha sido brutal pese a que mi situación no era la más cómoda porque siempre sale algún rumor. Intentaré devolver el cariño con fútbol y trabajo en el campo».

Toño García

Toño hizo balance: «El momento más feliz ha sido el del ascenso. Ese año es inolvidable. Y el año pasado la salvación, tal y como se dio, fue un momento muy importante. Este año estamos disfrutando todo el mundo con el equipo. Intentaremos hacer un año histórico ¿Por qué no?».