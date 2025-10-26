El tobillo de Carlos Álvarez guía el camino

Marc Escribano Valencia Domingo, 26 de octubre 2025, 12:46 Comenta Compartir

No suele ser habitual que un futbolista sea duda hasta última hora del inicio de un partido por una lesión o un dolor, ya que muchas veces se conoce con antelación si el jugador en cuestión está en forma para vestirse de corto, y más aún cuando es un desplazamiento fuera de casa, ya que el hecho de si viaja con el equipo o no lo dice todo. Ese misterio no se podrá resolver en el Levante con Carlos Álvarez, ya que el talentoso andaluz viaja con la expedición granota a Mallorca, y hasta que no se anuncie la alineación elegida por Julián Calero, nadie sabe si jugará o no.

El maltrecho tobillo del autor del gol del ascenso guía el camino de un Levante que necesita sacar un buen resultado de su visita a Son Moix este domingo (14 horas, Movistar LaLiga) para dejar atrás la dolorsa y contundente derrota por 0-3 ante el Rayo Vallecano de la última jornada. El equipo granota confía en poder contar con Álvarez, que ya en la última temporada sacrificó su físico con dolores en la cadera para finalizar la temporada y ayudar en la lucha por la promoción a la élite. Desde luego, compromiso no se le puede reprochar.

Al final, como dijo el propio Calero en su rueda de prensa previa del viernes, las lesiones de tobillo son impredecibles en cuanto a tiempo de recuperación porque van por sensaciones. Uno puede estar fastidiado muchas semanas y otros en cuestión de días estar ya fresco para competir. Carlos se ha ejercitado al margen del grupo en las últimas sesiones, intentando no forzar la máquina en exceso para agravar una torcedura que preocupó mucho a la masa social levantinista, que vio a su estrella retorcerse de dolor en el Ciutat de València.

En cuanto al partido en sí, el Levante visita a un Mallorca que poco a poco empieza a salir del pozo en el que había caído en el inicio de curso. Unas primeras jornadas turbulentas para los baleares, con todo el lío que hubo entre Dani Rodríguez y Jagoba Arrasate. La solidez y veteranía del equipo se ha reforzado con la pillería del vertiginoso Jan Virgili, ya retornado del Mundial sub-20, que será la principal amenaza bermellona, más allá del siempre temible Vedat Muriqi. El delantero kosovar y sus casi dos metros de estatura podrían condicionar la alineación del Levante, que sufre habitualmente en el juego aéreo y podría reforzarse con más centímetros con la entrada de Unai Elgezabal al once en lugar de Dela.

Arriba, Etta Eyong e Iván Romero buscarán volver a mojar con un centro del campo que estará condicionado por la duda de Carlos. Si Álvarez no llega finalmente y no puede ser titular, todo apunta a que Pablo Martínez sería su sustituto, con Jon Ander Olasagasti como alternativa en la recámara. En el Mallorca son baja confirmada por lesión el exvalencianista Toni Lato y Marash Kumbulla, mientras que el japonés Takuma Asano regresa de su dolencia en los isquiotibiales. En el Levante, se podrían ver los primeros minutos oficiales de Alan Matturro, que todavía no se ha estrenado en Liga con la camiseta granota, con la que únicamente disputó un amistoso de pretemporada antes de caer lesionado. Ya recuperado, el uruguayo quiere demostrar su valía en la zaga.

«Vamos a Mallorca y lo que sí vemos es una nueva oportunidad de hacer bien las cosas y de trabajar. También fuimos a Girona con la sensación de que hay que ganar. Tranquilidad. Se ganará si hacemos las cosas bien y si llevamos el partido por donde hay que llevarlo. La intención nuestra es ir con ilusión de poder puntuar, competir bien y poder ganar el partido si se dan todas las circunstancias. Lo vamos a pelear e intentar llevarlo hacia donde creemos que podemos ser fuertes. Lo vemos como una oportunidad, no como empezar de cero, pero sí intentando barrer y quitar la basura que pueda haber en las cabezas y transformarla en cosas buenas. Si piensas cosas buenas es más fácil que pasen cosas buenas. Tengo que hacer a mi grupo pensar que van a pasar cosas buenas, no por casualidad, sino porque provoquemos que pasen cosas buenas. A veces pasa y a veces no. El otro día pensé que podían pasar cosas buenas y al final todo fue a contrapié. Una cosa es lo que puedes plantear y otra lo que el partido te va indicando, pero la ilusión sí que la llevamos, y mucha, mucha por hacer bien las cosas», dijo Calero en la rueda de prensa previa sobre el partido y la urgencia de ganar.

Sobre el rival, el Mallorca, el técnico hizo el siguiente análisis: «Los equipos, cuando ganamos, siempre nos revitalizamos y cogemos energía positiva. Esa energía va empujando y haciendo que también lleguen de forma concatenada resultados positivos. Ellos vienen de una victoria muy importante en Sevilla, por el resultado y por cómo fue, y por tanto creo que sí es importante ese detalle. No es lo mismo ir a casa de un equipo que ha perdido cinco seguidos que a casa de un equipo que ha ganado cinco seguidos, aun siendo el mismo equipo. Ellos vienen de esa victoria, sabemos que es un equipo que compite muy bien, con poderío físico importante, domina muchos patrones del juego, capaz de jugarte de diferentes maneras, tiene jugadores con buen pie, rematadores como Muriqi y jugadores de muy alto nivel. Y tienen a Jagoba, con lo cual es otra garantía de éxito. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero nosotros tenemos derecho a competir, a competirlo bien y a sacar nuestras virtudes, que también las tenemos. A ver si somos capaces de que vayan por delante de las suyas y de limar nuestros defectos, que los tenemos».

Alineaciones probables

RCD Mallorca: Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Morlanes, Samú, Darder, Virgili, Joseph y Muriqi.

Levante UD: Ryan, Toljan, Moreno, Elgezabal, Manu Sánchez, Arriaga, Vencedor, Carlos Álvarez (o Pablo Martínez), Brugué, Iván Romero y Etta Eyong.