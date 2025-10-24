La defensa del Levante busca centímetros

Marc Escribano Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 09:35 Comenta Compartir

No es ninguna novedad decir que a este Levante de Julián Calero le está costando más defender que atacar. El equipo granota está decimoquinto en la Liga, con ocho puntos tras nueve jornadas disputadas. Ha anotado trece goles, una cifra más que envidiable que solamente equipos que pelean por puestos europeos igualan o mejoran. Pero también ha encajado 17 tantos en su portería, siendo el segundo conjunto del campeonato más frágil, únicamente superado por el Girona con 19.

Es por ello que, con el inminente partido de este domingo ante el Mallorca en Son Moix (14 horas), los granotas buscan una tarde tranquila en la que se refuerce el aspecto defensivo en busca de las escasas porterías a cero. Y más ante un rival que basa gran parte de su juego ofensivo en los balones aéreos, uno de los puntos débiles de este Levante. Con jugadores como Vedat Muriqi, o los centrales Antonio Raíllo y Martin Valjent cuando se incorporan en las jugadas a balón parado, el equipo de Jagoba Arrasate es un peligro constante en el juego aéreo.

Esto, unido a la mencionada fragilidad granota, plantea la posibilidad de que Unai Elgezabal, que lleva tres partidos sin participar después de su mala actuación ante el Real Madrid en la que quedó un poco señalado, podría regresar al once inicial para reforzar al equipo en cuanto a centímetros se refiere. Matías Moreno se antoja ya como central indiscutible, pero su pareja de baile podría variar. En los últimos encuentros está siendo Adrián de la Fuente, más conocido como Dela, pero sus últimas apariciones no han convencido al cuerpo técnico.

En la recámara se mantiene la opción de Alan Matturro, el joven uruguayo que por varias lesiones todavía no ha podido debutar en partido oficial con el Levante. Llegó en verano cedido por el Genoa y se le considera un gran proyecto de central tras su buena actuación en el Mundial sub-20. No obstante, su falta de ritmo competitivo le está mermando, aunque se espera que pueda tener sus primeros minutos ante el Mallorca aunque sea en la segunda parte para dar solidez al equipo.