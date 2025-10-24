Julián Calero, muy crítico con el horario contra el Valencia: «No he visto un derbi de una ciudad importante que se juegue un viernes» El entrenador del Levante se mostró molesto ante el hecho de jugar «sin apenas descanso para los internacionales» y en un día que «debería ser festivo» para los aficionados

El próximo viernes 21 de noviembre a partir de las 21:00 horas, Mestalla será testigo del regreso del derbi valenciano. Una decisión controvertida, al tratarse de un día laborable y en el que, para más inri, se vuelve de la tercera ventana de los compromisos FIFA. Hoy, en rueda de prensa, el entrenador del Levante UD no permaneció impasible ante este hecho.

«No he visto un derbi de ninguna ciudad importante que se juegue un viernes. Yo no lo recuerdo. No he presenciado un derbi de Madrid, de Sevilla o del País vasco un viernes. Y el derbi de Valencia sí va a serlo. No es un día ideal al ser laborable», comenzó cuestionando Calero.

Pero no sólo el horario lo ve inadecuado, sino que además expresó los motivos que pueden pasar factura desde un apartado físico. «Nuestros internacionales son de confederaciones lejanas, cuando juegan el miércoles. Tienen que llegar el jueves por la tarde y cómo explicas que al día siguiente jueguen».

Por todo esto, lanzó su crítica ante tal programación y los responsables de la misma. «El que ha pensado esto, se le han pasado algunos detalles y creo personalmente creo que hay que darle una vuelta». Finalmente, también apeló al aspecto festivo de un encuentro así y donde el Levante trasladará su queja a LaLiga. «Es un día festivo para la ciudad, muy bonito también para la gente y que se disfrute de verdad y a Valencia no le viene bien. El club sí iba a hacer o ya han hecho algún tipo de diálogo con LaLiga. Deberían estudiarlo al menos. Estamos disgustados con la decisión y no creo que Valencia se merezca un derbi en viernes», concluyó.