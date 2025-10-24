Julián Calero: «Salvo que las sensaciones no sean buenas, Carlos Álvarez viajaría y tomaremos la decisión allí» El entrenador del Levante reconoce que el mediapunta aún no está descartado y que tras la última derrota «el camino pasa por el trabajo y esfuerzo del día a día» con tal de ganar al Mallorca

Eric Martín Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 13:31 Comenta Compartir

Los números no engañan y al Levante UD le está costando un mundo arrancar en casa. El pasado domingo contra el Rayo Vallecano, otro frenazo ante su público y con un resultado abultado. Pero la dinámica a domicilio es bien distinta y contabiliza con dos victorias y un empate sus últimas salidas. Ahora, este domingo (14:00 horas) a los granotas les esperan en Mallorca y el técnico Julián Calero ha transmitido sus sensaciones previas de cara al choque.

Uno de los nombres que acapara los focos es el de Carlos Álvarez. El sevillano se retiró del anterior encuentro y se confirmó un esguince en el tobillo derecho. Aunque apura sus opciones, parece improbable que pueda llegar. «Estamos viendo. Está realizando una parte con el grupo y otra fuera. Todo lo que sea forzarlo, dependerá de cómo el jugador se vaya sintiendo. No soy muy partidario de esas situaciones porque a la larga te traen dificultades, pero también sus sensaciones cuenta muchísimo. Nos queda una sesión y tendremos que esperar», transmitió Calero. Por ello, si Carlos Álvarez no pudiera estar se ha trabajado en variantes y admite que «siempre le das vueltas» y que «tampoco vamos a hacer un cambio excesivamente grande». Por ello, pondrá en balanza el estado del '24' azulgrana, al que tilda de ser «diferente y especial», y los recursos en labores de ataque o más asociativas. No obstante, confirma que al menos lo citará. «Salvo que las sensaciones no sean buenas, Carlos Álvarez viajaría y tomaremos la decisión allí», alude.

El partido en Mallorca coincide con el aniversario de Calero. Sin embargo, el míster no prevé celebración. «Día de partido, día de mala leche». No obstante, espera un regalo ajeno por parte del Levante. «La mejor celebración sería que mis jugadores hicieran un buen partido y consiguieran la victoria», se sincera.

Regresando a un prisma más deportivo, no hay malas percepciones ni ha pasado factura el 0-3 contra el Rayo, aunque tras resultados así «el calendario sí aprieta». En una semana de «buen trabajo» y en la que han intentado «limpiar las cabezas», todos han realizado un exhaustivo análisis. «Ha sido un golpe de realidad tremenda, pero nuestro camino pasa por el trabajo y esfuerzo del día a día. Yo prefiero no perder nunca y nos debe afectar lo menos posible este resultado».

En esta salida en forma de «nueva oportunidad». Por ello, con el Levante concentrado en ese camino, espera un «partido muy difícil, importante para todos y que debemos competir cómo estamos haciendo». Mientras los granotas llegan de esta derrota, los bermellones lo hacen con un triunfo. «Los equipos cuando ganamos, siempre nos revitalizamos y cogemos energía positiva», pero Calero espera que este no sea el caso, al menos esta jornada. «Domina muchos aspectos del juego, es capaz de dominarte de distintas manera, tiene jugadores rematadores como Muriqi y con buen pie y tiene a Jagoba Arrasate, que es otro éxito», añadió a su análisis.

Mientras tanto, al igual que sucede con Carlos Álvarez o la irrupción de Kervin Arriaga, el técnico levantinista manifiesta que «no va a haber dependencias de nadie», pese a que hay hay futbolistas que tienen «importancia» u «otros perfiles concretos que no hay en el equipo».