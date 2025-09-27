Romero: «Nos llevamos un punto, que aquí es muy difícil»

El Levante consiguió sumar un empate en su visita al Coliseum de Getafe, y fue gracias al gol de Iván Romero, que sigue de ... dulce en este inicio de temporada y suma ya cuatro goles en su cuenta particular. Precisamente el delantero granota fue el encargado de hablar en los micrófonos de DAZN tras el encuentro, asegurando que el punto era bueno: «Creo que salvo la última que tienen ellos, hemos sido superiores y hemos tenido más ocasiones. No hemos estado acertados y nos llevamos un punto que aquí es muy difícil, así que muy contento con el esfuerzo del equipo».

Romero se deshizo en elogios además con su compañero Roger Brugué, que le dio la asistencia en el gol levantinista. «Le he dicho que el gol era suyo todo, porque ha hecho el desmarque y me la ha dejado a placer para meterla yo. Darle las gracias a Brugui porque es un compañero de escándalo», destacó el delantero, que aclaró también el gesto de su celebración tras marcar: «Es tirar un dardo a la diana, porque me gustan mucho los dardos».

Por parte del Getafe, el goleador fue Juan Iglesias, que también atendió a los medios con derechos televisivos. «Siempre en casa queremos sumar de tres en tres y más contra rivales tan directos, pero ha sido una semana dura con partidos tan seguidos. Nos están perjudicando los horarios, pero no es excusa. Hemos dado la cara y damos por bueno el punto».

El lateral llevaba mucho tiempo sin marcar un gol y se quitó un peso de encima ante el Levante. «Ya era hora, uno de los propósitos que me puse para esta temporada era marcar en el Coliseum y ha llegado. Tenemos otro partido importante el viernes y queremos seguir sumando de tres en tres para dar alegrías a la afición», dijo Iglesias, que también aclaró lo que les dijo José Bordalás en el descanso: «El mensaje no ha sido duro, si no de que lo teníamos que sacar y de que estábamos capacitados. Lo hemos intentado hasta el final y nos quedamos con este punto».