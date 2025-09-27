Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Romero, con el Levante ante el Getafe. EP

Romero: «Nos llevamos un punto, que aquí es muy difícil»

El delantero del Levante, que volvió a marcar ante el Getafe, se muestra satisfecho con el empate conseguido en el Coliseum

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:44

El Levante consiguió sumar un empate en su visita al Coliseum de Getafe, y fue gracias al gol de Iván Romero, que sigue de ... dulce en este inicio de temporada y suma ya cuatro goles en su cuenta particular. Precisamente el delantero granota fue el encargado de hablar en los micrófonos de DAZN tras el encuentro, asegurando que el punto era bueno: «Creo que salvo la última que tienen ellos, hemos sido superiores y hemos tenido más ocasiones. No hemos estado acertados y nos llevamos un punto que aquí es muy difícil, así que muy contento con el esfuerzo del equipo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  2. 2 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  3. 3 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  4. 4 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  5. 5

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  6. 6 Una red empleaba una gasolinera de Silla y empresas valencianas para vender gasolina adulterada
  7. 7

    Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja
  8. 8 Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja
  9. 9

    Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer
  10. 10 El precio de la luz da un respiro hoy sábado con tramos por debajo de los 10 euros/MWh: las horas más baratas para enchufar los electrodomésticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Romero: «Nos llevamos un punto, que aquí es muy difícil»

Romero: «Nos llevamos un punto, que aquí es muy difícil»