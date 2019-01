Paco López: «¿El mercado? Habrá que esperar hasta última hora»

Paco López está abierto a movimientos sobre la bocina. El entrenados del Levante no descarta entradas y salidas en el tramo final del mercado invernal. «Estamos todos mareados. En el mundo del fútbol, cualquier cosa puede pasar. Habrá que esperar hasta última hora. Pero estoy tranquilo y me centro en lo que tengo», ha afirmado esta mañana el técnico de Silla.

Cheick Doukouré, Chema Rodríguez y Pedro López pueden abandonar el Levante en las próximas horas. Al mismo tiempo, la entidad azulgrana va a pelear hasta el final por hacerse con los servicios de Sasa Lukic, aunque se trata de una operación complicadísima. Además, en Italia se vincula al central argentino Nehuén Paz con el conjunto granota. El futbolista milita en el Bologna, donde no tiene oportunidades.

«Hay jugadores que seguramente no tengan los minutos que desean. Si hay alguna oferta importante para el jugador y estamos todos de acuerdo y salimos beneficiados, se va a hacer perfectamente. Lo importante es que el equipo no se debilite y salga reforzado de cada decisión. Vamos a hacer lo que consideremos mejor para el equipo», ha añadido Paco López.

Ya es uno más Rubén Vezo, cedido por el Valencia. El central portugués está listo para competir. Puede jugar el sábado contra el Getafe. «Nos va a dar competencia en una parcela en la que estamos teniendo muchas bajas. La idea es que nos ayude a conseguir los objetivos. Está para jugar. Puede jugar en cualquier de las tres posiciones de central», ha asegurado el entrenador valenciano, quien ha ensalzado la figura de Pedro López. El capitán maneja propuestas de ligas exóticas: «Es un profesional como la copa de un pino. Ahora mismo es importantísimo para el equipo. Su comportamiento ha sido tan excelente que cualquier decisión suya será aceptada».

Tras la goleada sufrida el pasado sábado en Sevilla, el Levante tratará de reaccionar frente al Getafe en el Ciutat de València. Paco López pide unidad: «Después de perder como perdimos, queremos trasladar un mensaje de optimismo. No hicimos una buena segunda parte y nos desconectamos muy pronto... Pero hasta ahí. Tenemos motivos suficientes para ser muy optimistas. Este equipo ha demostrado que puede ganar a cualquiera y que está muy implicado. Se dramatiza demasiado. No por un partido hay que dar esa sensación de pesimismo. En el vestuario no es así. El vestuario está a tope. Nos equivocamos, como nos equivocamos en la primera vuelta contra el Valladolid. Hay que decirlo, pero otra cosa es matar al entrenador y a los jugadores y que de repente ya no valga nadie. El levantinismo tiene que estar unido».

Además, Paco López lamentó los incidentes ocurridos en Mestalla después del encuentro entre el Valencia y el Getafe: «Como deportista, no me gusta todo lo que pasó. Se está dramatizando mucho en muchas cosas y eso se trasladó a lo que pasó al final del partido».