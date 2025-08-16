Con los nervios y la ilusión de la primera vez

La palabra es ilusión, dijo literalmente don Julián Calero. Pero es innegable que está ese gusanillo en el estómago de los nervios de la ... primera vez. Y es que ese sábado, gran parte de la plantilla del Levante tocará por primera vez la élite del fútbol español ante el Deportivo Alavés. «Hay muchas ganas de competir y de empezar esta nueva andadura, que sabemos que va a ser muy complicada. El primer mensaje para la gente es ese, que va a ser muy duro. Sabemos de dónde venimos y dónde estamos, pero eso no nos echa atrás. Sabemos cómo tenemos que competir para cumplir nuestro objetivo, que es mantenernos en la categoría. Empezamos en Vitoria, ante un rival muy complicado, pero con la palabra ilusión por bandera para compensar esa falta de experiencia que tenemos muchos en la categoría. Cuando tienes mucho fútbol, lo que importa es cómo te comportes», explicó el entrenador del Levante.

La clave para el preparador granota está en ser constante. De nada sirve arrancar excesivamente fuerte si luego te quedas sin fuelle, y tampoco sirve ir guardando fuerzas para el final porque igual te has quedado demasiado atrás. El objetivo está claro, sumar 40 puntos. Y para ello, los primeros tres están en liza ante el Alavés, que se antoja además un rival directo. «Si haces una buena primera vuelta y luego una mala segunda vuelta, no cumples el objetivo. Uno no se pone esa serie de metas. Tendremos bloques de partidos muy complicados, con rivales que estemos relativamente cerca, y lo que me planteo es que el equipo le coja el aire a la categoría lo antes posible. Cuando eres recién ascendido, eres un rival propicio para ser batido, y todos quieren batirte. Y tenemos que ganarnos el respeto de la categoría. Que vean que estamos preparados. Y por tanto, hay que adaptarse lo más rápido posible. Que no nos coja nada por sorpresa. Si te coge a pie cambiado, te van a devorar. Y no consiento que eso le pase a mi equipo. Luego ganaremos o perderemos porque esto es un juego, pero que no sea por ser unos pardillos», señaló Calero.

El entrenador madrileño debutará además en Primera División, el sueño de su carrera, pero no es algo que le intimide. «Independientemente de que me haya tocado debutar en Primera con cierta edad, llevo toda la vida en el fútbol, y tienes que estar preparado. Si ahora tengo o genero dudas sobre lo que hago, pues entonces sería que soy inexperto, y eso sí que no me lo puedo consentir. A pesar de ser debutante en la categoría, no puedo considerarme inexperto. Lo que sí que me ha generado es mucha ilusión y noto que la bola ha crecido. Ahora gente que le costaba ponerte un mensaje ahora te lo pone. Lo que sí que tengo es mucha ilusión y muchas ganas, nada de miedo y mucho respeto, porque me meto en una jaula de leones y te pueden pegar bocaos que te dejen muerto. Pero hay que entrar preparado», destacó.

Calero repitió una y otra vez en su comparecencia previa al encuentro que no quiere que este Levante pase de ser cabeza de ratón a cola de león. Que tiene que seguir siendo protagonista y no tenerle miedo a nada: «No quiero acostumbrar a mi equipo de que sea perdedor. Quiero que tengan una cabeza ganadora. Luego la competición nos va a poner en nuestro sitio. Hay muchas incógnitas que resolver y eso es cierto, pero no quiero ponerle palos en las ruedas a mis jugadores, que tienen que ser valientes y decididos. Si entras con miedo a la categoría, ya no tienes solución. A nuestra gente les preparo para que cualquier cosa que hagamos va a ser con sufrimiento. Somos el límite salarial más bajo. Estoy contento con la plantilla que voy a tener y el club en el que estoy, hemos formado una buena fusión. Todos juntos lo podemos conseguir, pero no vamos a poner cara de pobrecitos. Vamos a ser un equipo fuerte y que sea respetado en la categoría».

Una de las claves de esta pretemporada en el Levante ha sido la llegada del sistema de tres centrales con dos carrileros, algo que se espera que se plasme en Mendizorroza. «Creo que para sobrevivir no tenemos que cambiar muchas cosas y seguir manteniendo el estilo que teníamos. La diferencia es que nuestros rivales son mejores rivales. Entonces te dejan hacer menos cosas de las que tú quieres. Jugar con tres centrales o dos no quiere decir que seas más o menos ofensivo. No depende del sistema en sí, sino de la idea que tú tengas. Tenemos que mejorar en las áreas y ser fuertes. Si resulta que ahora nos convertimos en un equipo completamente defensivo que no quiere encajar y buscar el contraataque, ni voy a disfrutar ni es lo que me ha gustado en la vida, aunque me han tachado de ello. Me gusta el balón, pero también que mis equipos sean dinámicos. Ahora, si mi rival me lo quita porque es bueno también, ¿qué quieres que haga? Tendremos que defender bien, y ver hasta dónde nos van obligando los rivales a dejar de ser nosotros mismos», explicó Calero.

En cuanto a la alineación, no se esperan grandes sorpresas y se visualiza un once bastante reconocible teniendo en cuenta las múltiples bajas por lesión que tiene el equipo. En portería estará Pablo Cuñat, flanqueado por el trío de centrales que conforman Jorge Cabello, Unai Elgezabal y Adrián de la Fuente. Los carriles serán para Manu Sánchez por la izquierda y Jeremy Toljan por la derecha, aunque no se descarta la opción de que irrumpa Víctor García en lugar del alemán. El doble pivote es el puesto que parece más telegrafiado, puesto que no hay muchas más opciones que Oriol Rey y Pablo Martínez. Arriba, Roger Brugué actuará como enganche aunque siempre escorado a una banda, con José Luis Morales en la otra. Y la referencia del ataque podría ser Iván Romero, con la duda de si Calero prefiere reforzar el centro del campo introduciendo a Sergio Lozano en su lugar, dejando a los otros dos puntas solos arriba.

La buena noticia, no obstante, es que Carlos Álvarez estará en la convocatoria. El talentoso jugador andaluz, héroe del ascenso con su golazo al Burgos, se entrenó por primera vez con el grupo este viernes, y pese a no haber participado en ningún amistoso de pretemporada por una pubalgia que arrastraba, está aparentemente recuperado para, al menos, tener un par de minutos en el tramo final del partido. No se espera que sea titular, pero si es necesario, podría participar para ir cogiendo sensaciones. Si el equipo granota tiene una ventaja holgada en el marcador, es posible que no se corran riesgos con Carlos Álvarez y se le reserve para la segunda jornada, en la que el Barcelona será el encargado de dar brillo al regreso del Ciutat de València a Primera.

Alineaciones probables

Deportivo Alavés: Sivera, Tenaglia, Garcés, Diarra, Jonny, Blanco, Ibáñez, Guridi, Aleñá, Vicente y Mariano.

Levante UD: Cuñat, Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez, Oriol Rey, Pablo Martínez, Brugué, Morales y Romero.