Julián Calero, durante un entrenamiento. LUD
Previa del Deportivo Alavés - Levante UD

Con los nervios y la ilusión de la primera vez

Debut ·

«Que no nos coja nada por sorpresa. Luego ganaremos o perderemos, pero que no sea por ser unos pardillos», dice Julián Calero

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 01:02

La palabra es ilusión, dijo literalmente don Julián Calero. Pero es innegable que está ese gusanillo en el estómago de los nervios de la ... primera vez. Y es que ese sábado, gran parte de la plantilla del Levante tocará por primera vez la élite del fútbol español ante el Deportivo Alavés. «Hay muchas ganas de competir y de empezar esta nueva andadura, que sabemos que va a ser muy complicada. El primer mensaje para la gente es ese, que va a ser muy duro. Sabemos de dónde venimos y dónde estamos, pero eso no nos echa atrás. Sabemos cómo tenemos que competir para cumplir nuestro objetivo, que es mantenernos en la categoría. Empezamos en Vitoria, ante un rival muy complicado, pero con la palabra ilusión por bandera para compensar esa falta de experiencia que tenemos muchos en la categoría. Cuando tienes mucho fútbol, lo que importa es cómo te comportes», explicó el entrenador del Levante.

