Carlos Álvarez se apunta al debut liguero ante el Alavés Calero ha atendido esta mañana a los medios previo a la jornada 1 de LaLiga y ha confirmado la presencia del sevillano y Toljan en la convocatoria

Pablo Lara Valencia Viernes, 15 de agosto 2025, 18:18

El Levante está a casi 24 horas de volver a disfrutar de la Primera División. La ilusión se nota en el ambiente; han pasado cuatro años desde el último encuentro que los de Orriols disputaron en la máxima categoría del fútbol español. Uno que se estrena es Calero, que debuta en la división como entrenador y se ha mostrado ilusionado y confiado en poder hacer un buen papel mañana. El club granota vuelve a enfrentarse al Alavés a las 21:30 horas en Mendizorroza. Mismo rival, pero distinto escenario. Recordando el fatídico final en el Ciutat que muchos levantinistas aún evocan con tristeza, en aquel momento ambos equipos se jugaban el ascenso y la moneda cayó del lado de los vascos. Esta vez se volverán a ver las caras para iniciar una nueva temporada en Primera.

Pese a las ganas de comenzar su andadura en la máxima categoría, las condiciones futbolísticas asustan por varias razones. En primer lugar, el Levante es uno de los equipos que más ha retrasado la inscripción de sus futbolistas. Sí, es cierto que ya cuentan con 15 inscritos en la primera plantilla, pero Calero confirma más refuerzos para Vitoria: «Vendrán cuatro chicos del filial con nosotros, y el resto somos dieciocho jugadores más que vendrán convocados». El Levante cuenta con tres futbolistas del primer equipo que tendrán ficha filial: Carlos Espí, Álex Primo y Victor Jr. Los granotas harán la 'trampa' de inscribirlos en el filial siendo totalmente jugadores de la primera plantilla. De esta forma, se liberan tres fichas de las 25 disponibles para la primera plantilla. Aun con muchas ausencias, Calero confía en que se solucione cuanto antes: «El club está en ello. Si todo va normal, espero que estén todos inscritos, y el que no, será porque no puede participar esta semana y se inscribirá la próxima».

Sus palabras están vinculadas al principal problema del equipo este verano: «Ha sido una buena pretemporada, con el punto negro de que hemos tenido muchas lesiones». El conjunto granota ha sufrido numerosas lesiones que han mermado mucho su trabajo de cara a la próxima temporada. Para el encuentro ante el Alavés, el técnico no podrá contar con cinco efectivos: Alfonso Pastor, Kervin Arriaga, Olasagasti, Matturro y Koyalipou, este último con un esguince de tobillo. Sobre el problema de las lesiones, Calero ha señalado: «Nosotros sometemos al jugador a una alta carga, como todos los equipos, y se nos han juntado especialmente en el bloque central, y eso es lo que nos ha fastidiado un poquito. Nos han descompensado un pelín. En los dos últimos partidos de pretemporada la idea era que jugaran noventa minutos cada uno y no pudimos hacerlo así».

El Levante recupera a su brujo

En cambio, no todos son malas noticias para los vigentes campeones de la Liga Hypermotion. La gran noticia de la mañana ha sido la confirmación de Calero de que Carlos Álvarez vuelve a estar disponible para disputar un partido. El mago de Sanlúcar volverá a la convocatoria para el debut ante el Alavés. Sin rodaje durante la pretemporada, ya que no ha disputado ningún minuto, se espera que parta desde el banquillo, y su zurda volverá a brillar siempre que Calero lo considere oportuno. Al mediapunta se le suma el regreso de Matías Moreno. El central, cedido de la Fiorentina, solo ha podido disputar 10 minutos esta pretemporada, durante los cuales cayó lesionado frente al Teruel.