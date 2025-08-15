Calero: «No quiero que el Levante sea simpático, quiero que sea competitivo»

Marc Escribano Valencia Viernes, 15 de agosto 2025, 13:31 Comenta Compartir

El Levante ultima su preparación para el regreso a la Primera División, con el estreno liguero ante el Deportivo Alavés de este sábado. El encuentro, que dará comienzo a partir de las 21:30 horas tras la modificación del horario, se disputará en el estadio de Mendizorroza de Vitoria. Allí, los hombres de Julián Calero buscarán empezar la temporada con una victoria que acerque más el objetivo claro del club: sellar la permanencia cuanto antes. Un día antes de viajar, el técnico granota habló en rueda de prensa y explicó los múltiples temas de la actualidad azulgrana.

- Emociones en el regreso a Primera

- La palabra es esa, ilusión. Hay muchas ganas de competir y de empezar esta nueva andadura que sabemos que va a ser muy complicada. El primer mensaje para la gente es ese, va a ser muy duro. Sabemos de dónde venimos y dónde estamos, pero eso no nos echa atrás. Sabemos cómo tenemos que competir para cumplir nuestro objetivo que es mantenernos en la categoría. Empezamos en Vitoria ante un rival muy complicado pero con la palabra ilusión por bandera para compensar esa falta de experiencia que tenemos muchos en la categoría. Cuando tienes mucho fútbol, lo que importa es cómo te comportes.

- El fútbol de Primera por primera vez

- Si haces una buena primera vuelta y luego una mala segunda vuelta, no cumples el objetivo. Uno no se pone esa serie de metas. Tendremos bloques de partidos muy complicados, con rivales que estemos relativamente cerca, y lo que me planteo es que el equipo le coja el aire a la categoría lo antes posible. Cuando eres recién ascendido eres un rival propicio para ser batido, y todos quieren batirte. Y tenemos que ganarnos el respeto de la categoría. Que vean que estamos preparados. Y por tanto, hay que adaptarse lo más rápido posible. Que no nos coja nada por sorpresa. Si te coge a pie cambiado, te van a devorar. Y no consiento que eso le pase a mi equipo. Luego ganaremos o perderemos porque esto es un juego, pero que no sea por ser unos pardillos.

- Los lesionados en pretemporada

- El acoplamiento y los automatismos están bastante interiorizados. Pero sí hay un bagaje de todo lo que queríamos irles metiendo a los jugadores que sí que está interiorizado. El paso del tiempo hará que nos manejemos mejor. Ha sido una buena pretemporada, con el punto negro de que hemos tenido muchas lesiones que no tienen nada que ver con la preparación física como el dedo de Alfonso Pastor o el esguince de Goduine Koyalipou. Nosotros sometemos al jugador a una alta carga, como todos los equipos, y se nos han juntado especialmente en el bloque central y eso es lo que nos ha fastidiado un poquito. Nos han descompensado un pelín. En los dos últimos partidos de pretemporada la idea era que jugaran noventa y noventa y no pudimos hacerlo así. En general, contento con el trabajo para competir bien.

- Inscritos y convocatoria

- El club está en ello, van catorce o quince inscritos. Vendrán cuatro chicos del filial con nosotros a Vitoria, y el resto somos dieciocho jugadores más que vendrán convocados. Si todo va normal, espero que estén todos inscritos, y el que no será porque no puede participar en esta semana y se inscribirá la próxima semana. Carlos Álvarez y Matías Moreno vienen convocados, Koyalipou no porque está con las molestias en el tobillo y hemos preferido no arriesgar.

- Sobre el mercado de fichajes abierto

- Seguimos en las mismas circunstancias que el año anterior. Nos tendrían que tener más en cuenta la opinión de los clubes. Entiendo que es un movimiento económico y el fútbol es un negocio, y ahí es difícil entrar porque si tu liga cierra el mercado y otras no... Tendría que ser un acuerdo global. Nos pasa a todos, puede haber entradas y salidas. Te puedes enfrentar a un jugador en la jornada 1 y te meta gol, y en la jornada 4 enfrentarte otra vez a él y que te vuelva a hacer gol con otro equipo. Nos falta completar la plantilla en el centro, en los enganches, arriba, un portero que nos complete porque Alfonso Pastor seguramente saldrá. Estamos manejando algunos nombres pero con intención de que completemos bien la plantilla.

- La composición de la plantilla

- Creo que atrás es donde estamos más completos, sin duda. Además tenemos chicos en el filial muy buenos e interesantes. Sinceramente, ahí prefiero invertir en otras posiciones y que los chicos puedan tener su momento. Tendríamos cinco centrales si jugamos con tres, y para mí siempre es un sistema impar porque siempre juegan once. No siempre vamos a jugar así. Dominaremos varias formas de jugar y el posicionamiento en el campo no es lo que más me preocupa. En los carriles estamos completos también, tanto por izquierda como por derecha.

- Cambio de idea de Segunda a Primera

- Hay varios matices. Creo que para sobrevivir no tenemos que cambiar muchas cosas y seguir manteniendo el estilo que teníamos. La diferencia es que nuestros rivales son mejores rivales. Entonces te dejan hacer menos cosas de las que tú quieres. Jugar con tres centrales o dos no quiere decir que seas más o menos ofensivo. No depende del sistema en sí, sino de la idea que tú tengas. Tenemos que mejorar en las áreas y ser fuertes. Si resulta que ahora nos convertimos en un equipo completamente defensivo que no quiere encajar y buscar el contraataque, ni voy a disfrutar ni es lo que me ha gustado en la vida, aunque me han tachado de ello. Me gusta el balón, pero también que mis equipos sean dinámicos. Ahora, si mi rival me lo quita porque es bueno también, ¿qué quieres que haga? Tendremos que defender bien, y ver hasta dónde nos van obligando los rivales a dejar de ser nosotros mismos.

- Sobre el rival, el Alavés

- Mantienen al Chacho que hizo un tramo desde que llegó muy bueno con unos números fenomenales para un equipo que luchaba por no descender. Mantuvo una dinámica y una idea clara de juego y es un equipo muy competitivo, y en Mendizorroza ni te cuento. La afición es extraordinaria y es un ambiente de fútbol que me encanta y te empuja. Igual que lo va a hacer la nuestra en el Ciutat. Esperamos un partido complicado y difícil ante un rival que tiene buenos centradores y ahora con Mariano ataca muy bien al espacio. Es un equipo competitivo y de nivel, y por eso está en Primera. Vamos con la sana intención de competirles, y sabemos por dónde pasan nuestras opciones, y que no se nos note mucho esa inexperiencia, no quiero que mi equipo sea simpático, quiero que sea competitivo.

- El mensaje a la afición y al grupo

- Pero no quiero acostumbrar a mi equipo de que sea perdedor. Quiero que tengan una cabeza ganadora. Luego la competición nos va a poner en nuestro sitio. Hay muchas incógnitas que resolver y eso es cierto, pero no quiero ponerle palos en las ruedas a mis jugadores, que tienen que ser valientes y decididos. Si entras con miedo a la categoría, ya no tienes solución. A nuestra gente les preparo para que cualquier cosa que hagamos va a ser con sufrimiento. Somos el límite salarial más bajo. Estoy contento con la plantilla que voy a tener y el club en el que estoy, hemos formado una buena fusión. Todos juntos lo podemos conseguir, pero no vamos a poner cara de pobrecitos. Vamos a ser un equipo fuerte y que sea respetado en la categoría.

- Echar la vista atrás y disfrutar de lo conseguido

- Sí, es muy fácil decir decir que me puse a pensar en la siguiente temporada al acabar la anterior, pero también tuve tiempo de descansar y de celebrar. Pero hemos trabajado en lo que venía. Unos días, y a partir de ahí, a trabajar. Yo soy de los que opina que cuando hay que celebrar algo, se celebra y cuando hay que estar de luto, se está de circunstancia. Tenemos que reforzarnos de todas las cosas buenas que hicimos el año pasado. Y todo eso bueno, más lo que ha venido, más el extra motivacional que tenemos, a ver hasta dónde nos va llevando. Le quiero ver el feeling y los ojos a mi equipo.

- La primera vez no se olvida

- Independientemente de que me haya tocado debutar en Primera con cierta edad, el resto muchas de ellas las he ido probando. Llevo toda la vida en el fútbol, y tienes que estar preparado. Si ahora tengo o genero dudas sobre lo que hago, pues entonces sería que soy inexperto, y eso sí que no me lo puedo consentir. A pesar de ser debutante en la categoría, no puedo considerarme inexperto. Lo que sí que me ha generado es mucha ilusión y noto que la bola ha crecido. Ahora gente que le costaba ponerte un mensaje ahora te lo pone. Lo que sí que tengo es mucha ilusión y muchas ganas, nada de miedo y mucho respeto, porque me meto en una jaula de leones y te pueden pegar bocaos que te dejen muerto. Pero hay que entrar preparado.

- Las vueltas de la vida, regresar justo contra el Alavés

- Eso pertenece al lado oscuro olvidad, estamos en un lado mucho más claro. Le hemos dado la vuelta a la tortilla, aquello pasó y casualmente fue contra el Alavés. Ni yo estaba en el Levante ni el Chacho en el Alavés. Las aficiones lo recordarán, pero yo no voy con ningún ánimo de revancha. Les tenemos mucho respeto y queremos volver por la puerta grande.