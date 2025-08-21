Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Presentación de la equipación del Levante LUD

El Levante firma un récord de ventas en su primera equipación

El clásico jersey se ha vendido en 17 países y ya supera el tercio de todas las adquisiciones de la primera indumentaria del curso pasado

José Martí

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:01

El Levante ha alcanzado todo un récord de ventas. Desde que el club reveló la primera equipación para esta temporada, inspirada en el Campo de Vallejo en honor a su centenario, el impacto fue sensacional. Aficionados al fútbol de todo el país, e incluso de fuera de las fronteras, recibieron con agrado esta camiseta. Para el hincha granota ha sido también una gran alegría, ya que cuenta con todos los detalles que el aficionado suele pedir; escudo bordado, franjas verticales sin experimentos, toques en dorado, cuello de polo y referencias a la rica historia del club granota. El clásico jersey, más demandado que nunca, ha traído consigo una oleada de ventas.

El escudo del Levante lucirá por el mundo

El club ha anunciado a través de un comunicado oficial que, desde que empezó la campaña hasta esta fecha, ya se ha superado un tercio de todas las ventas de la equipación del curso pasado. El Levante se ha visto sobrepasado por la alta demanda: «Este ritmo de ventas, muy por encima de lo previsto, ha obligado al club a reforzar el stock en la Tenda Granota ante la elevada demanda». La firma francesa de Macron, que parecía en la rampa de salida el año pasado, ha vuelto a acertar en el diseño de las camisetas en su décima temporada vistiendo al decano del fútbol valenciano.

La camiseta ha tenido reconocimiento internacional y se ha vendido en 17 países desde la tienda oficial del club. Entre los más países donde más se ha vendido hay destinos variopintos: «En Europa destacan Inglaterra, Alemania y Países Bajos, mientras que en el ámbito internacional sobresalen pedidos desde lugares tan alejados como Australia, Argentina o Chile».

Agotada la versión de campeón de la Hypermotion

El parche colocado en la manga que acredita al Levante como campeón de la pasada Liga Hypermotion se ha agotado. Se trata de una versión especial, con un ligero suplemento económico, que muchos aficionados han adquirido. El Levante ha pedido a LaLiga que el proveedor oficial de estos parches los reponga. De momento no quedan unidades a la venta. El Levante ha confirmado que anunciará su reposición en cuanto esté listo.

El Levante estrenará una de las casacas mejor valoradas de Primera ante el campeón de Liga, el Barcelona, este mismo sábado. Dos horas antes del partido y hasta una hora después, la tienda física situada en el Ciutat de València permanecerá abierta para que los aficionados puedan hacerse con su camiseta.

