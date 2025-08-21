Alharilla, Érika González, Ivonne Chacón y Eva Alonso, nuevas capitanas granotas El Levante femenino ha anunciado las que serán sus cuatro representantes para la temporada 2025/2026

Pablo Lara Valencia Jueves, 21 de agosto 2025, 16:43 | Actualizado 16:57h. Comenta Compartir

El Levante Femenino ya conoce a sus capitanas para la próxima temporada. Alharilla, Érika González, Ivonne Chacón y Eva Alonso serán las encargadas de portar el brazalete granota y defender al equipo dentro y fuera del terreno de juego.

La primera responsable será Alharilla. La veterana jugadora afronta su decimocuarta temporada vistiendo los colores azulgranas, en los que ha disputado más de 300 partidos y marcado 43 goles. La defensa seguirá comandando el carril derecho, donde ha dejado huella con su sacrificio y compromiso granota. Junto a ella repetirá Érika González, que ya ejerció como capitana la pasada campaña y ahora encara una temporada especial, en el que podría alcanzar la cifra de 100 encuentros con el Levante.

Por su parte, Ivonne Chacón, que recaló el verano pasado del máximo rival, del Valencia, se estrena ya con el brazalete tras una temporada impecable: disputó todos los partidos oficiales de la 2024/25 —30 de Liga y 2 de Copa—, firmando 11 goles y consolidándose como pieza clave en el ataque levantinista. El cupo de capitanas lo completa Eva Alonso, quien afronta su segunda temporada en el club. En la pasada campaña participó en 29 encuentros —25 como titular— y anotó 3 goles, mostrando el carácter necesario para asumir este rol.

Temas

Levante