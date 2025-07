El Levante, a por su cuarto examen de pretemporada

Pablo Lara Valencia Jueves, 31 de julio 2025, 13:07 Comenta Compartir

El Levante continúa con su preparación de cara al regreso a LaLiga. Por ahora, el equipo dirigido por Calero está rindiendo a buen nivel durante la pretemporada, con un balance de dos victorias y un empate, si bien es cierto que ante rivales de menor entidad. Hoy, a partir de las 19:00 horas, en el estadio Olímpico Camilo Cano de La Nucía, los granotas se medirán por primera vez este verano a un rival de mayor exigencia: el Al-Qadsiah de la liga saudí. El conjunto árabe finalizó cuarto en su liga y fue subcampeón de la Copa del Rey de Campeones, tras perder la final ante el Al-Ittihad de Karim Benzema. Aunque el nombre pueda no sonar imponente, el crecimiento del fútbol saudí se ha dejado notar con incorporaciones de renombre internacional. En sus filas destacan el seis veces campeón de la Champions con el Real Madrid Nacho Fernández, el exgetafense Gastón Álvarez, el guardameta internacional belga Koen Casteels, Ezequiel Fernández (Boca Juniors), el uruguayo Nahitan Nández (Cagliari), Iker Almena (ex del Girona) y el delantero italoargentino Mateo Retegui, por quien el club pagó cerca de 70 millones al Atalanta.

Está claro que el Al-Qadsiah no le va a poner las cosas fáciles al conjunto granota, que además no cuenta con la plantilla al completo. En el apartado de lesiones, siguen al margen del grupo Carlos Álvarez, que aún no ha disputado ningún minuto por sus molestias de pubalgia. A la estrella del ascenso se le suman dos de las incorporaciones de este verano, Matías Moreno y Matturo, que siguen recuperándose de sus lesiones en el recto femoral, ambos. Por otro lado, Kervin Arriaga, que ya regresó de sus vacaciones tras disputar la Copa Oro con Honduras, es duda, ya que no disputó ningún minuto en el último amistoso ante el Neom. A estas incógnitas se suman dos más: Manu Sánchez y Koyalipou. El lateral izquierdo y el delantero, que han sido las últimas incorporaciones granotas, podrán tener minutos según lo considere oportuno Calero.

El choque de esta tarde se presenta como una prueba clave para medir el verdadero nivel del equipo. Después de mostrar en los partidos anteriores que la defensa con tres centrales y dos carrileros será el sello de identidad de este nuevo Levante, el cuarto amistoso servirá para empezar a ver cuáles son los jugadores que Calero considera titulares. El técnico tiene muchas opciones para elegir, ya que el equipo suma ocho incorporaciones hasta este final de julio y aún se esperan más movimientos en el tramo final del mercado. En cuanto a la portería, persiste la incógnita. La ausencia de Alfonso Pastor en los dos últimos partidos apunta a una posible cesión, mientras que Pablo Cuñat se postula como el principal candidato a defender la red del Ciutat de València, a la espera de la llegada de un nuevo guardameta que compita por el puesto.