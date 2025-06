Ampliar Keylor Navas, con la selección de Costa Rica. FCRF

Keylor Navas no cierra la puerta a volver al Levante: «El futuro nadie lo sabe» El portero de Costa Rica asegura que tiene contrato en Newell's y que está centrado en su selección, pero no desmiente los rumores: «¿Cómo no voy a saber si tengo ofertas? Siempre hay cositas ahí que gracias a Dios la gente valora nuestro trabajo»