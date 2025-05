Julián Calero: «La guinda del pastel es intentar ser campeones»

El ambiente en la sala era de alegría y celebración tras el reciente ascenso a Primera División, pero Calero enfatizó la importancia de mantener ... la seriedad y el respeto por el rival para intentar conseguir el campeonato de liga en la última jornada ante el Eibar, el domingo 1 de junio en el Ciutat de Valencia (18:30).

Calero describió la sensación del ascenso como «una alegría tremenda», comparable a ganar la Champions League a nivel emocional. «Las emociones no entienden de Champions. O sea, las emociones internas no entienden de si lo que has sido era la Champions o tú Champions. Lo que sí es que si tú Champions, tú le pones todo tu empeño y todo tu amor y todo tu corazón, para ti no hay Champions más posible que esa». «Para mí mi Champions será intentar ascender», afirmó. A pesar de la euforia, el equipo retomó los entrenamientos el miércoles con normalidad y seriedad, conscientes del reto de quedar campeones. «Creemos que las cosas hay que cerrarlas bien y creemos que el partido se merece el respeto que tiene que tener», señaló.

El técnico destacó la dificultad del rival, el Eibar, que llega en una «dinámica fantástica» y que solo ha perdido uno de sus últimos 14 partidos con el nuevo entrenador.

En cuanto a las bajas, Julián Calero confirmó que Iván Romero no estará disponible para el partido, ya que «iría muy justo» y no se va a forzar su recuperación al no jugarse nada trascendente en cuanto al ascenso se refiere. La situación de Kocho y Jorge es más incierta, aunque también muy justa, ya que están en la fase final de tratamiento de sus lesiones. Calero expresó su deseo de que Kocho pudiera despedirse «como se merece», pero la salud del jugador es prioritaria y no se pondrá en riesgo. «A mí me encantaría también que jugara unos minutos, pero lo tiene muy complicado porque estaríamos interfiriendo y en su salud no sería bueno», explicó.

Respecto a la participación de los jugadores menos habituales, como Alfonso Pastor, Marco Navarro y Víctor Junior, Calero agradeció el importante trabajo de toda la plantilla, incluyendo a aquellos que no han tenido tanto protagonismo pero que han contribuido con su esfuerzo en el día a día. Sin embargo, el entrenador admitió que será imposible dar minutos a todos, ya que «solamente pueden jugar, como sabéis, 16». El técnico se enfrenta al dilema de la justicia en sus decisiones: «Lo que le das a uno se lo quitas a otro. Todos quieren el último partido, esta fiesta, jugar». Su intención es ser «lo más justo posible dentro de la injusticia que seguramente en algunos casos piense alguien que pueda ser alguna de las decisiones».

El aspecto económico también ha sido un factor a considerar. Calero confirmó que el club les ha informado sobre la diferencia de más de dos millones y medio de euros en el reparto de derechos audiovisuales entre el primer y segundo clasificado. Aunque para él lo más importante es lo deportivo, reconoció la relevancia de este incentivo: «A lo mejor con dos millones y medio tienes tres jugadores más y bueno, entonces en este club dos millones de euros es muchísimo dinero». No obstante, el objetivo principal es «ponerle la guinda a un pastel tan bonito y la guinda es intentar ser campeones».

El entrenador se mostró emocionado por la expectativa de ver el estadio lleno el domingo. Para Calero, un campo lleno es «buena señal» y significa que «se ha recobrado la ilusión del levantinismo». Recordó que al inicio de la temporada la asistencia rondaba los 11.000 espectadores, y ahora se espera duplicar esa cifra, lo que refleja la ilusión de la afición. «Lo que significa, ya lo sabéis todos, un ascenso, intentar ser campeones y la gente con una ilusión otra vez, con sus colores, con su equipo, con la sonrisa en la cara», concluyó.

A pesar de la inminente final de temporada, el futuro de la plantilla en Primera División ya es un tema recurrente. Calero prefirió no hablar en detalle de la confección del equipo para la próxima temporada por respeto a sus actuales jugadores, que «se han roto el alma por el equipo». Sin embargo, aseguró que el año que viene el Levante será un «equipo competitivo al 100%».

Sobre la portería, Calero señaló que Alfonso Pastor aún no ha debutado como granota y que el futuro de Andrés Fernández está en el aire. Reconoció que Andrés ha estado a un «nivel muy bueno» y que Alfonso le ha generado una «competencia tremenda». También elogió el trabajo de Primo, el tercer portero, destacando que es «un bestia el chaval, impresionante cómo entrena, cómo compite y cómo en el día a día ha hecho mejorar a sus compañeros». Aunque tiene una decisión casi tomada sobre la portería, prefiere comunicársela directamente a los jugadores antes de hacerla pública.

Respecto a Carlos Álvarez, uno de los jugadores más aclamados por la afición, Calero afirmó que su intención es que se quede, aunque es consciente de las dinámicas del fútbol profesional y de la posibilidad de que una oferta importante pueda cambiar la situación. «Lo que sí tenemos muy claro es que queremos que se quede y que vamos a hacer todo lo posible para que esté aquí con nosotros porque creemos que puede ser una pieza importante de cara al año que viene», sentenció.

Finalmente, el entrenador expresó su ilusión por competir contra los mejores equipos de España en Primera División y visitar estadios emblemáticos. «A mí me gusta competir con los mejores, siempre me ha gustado competir con los mejores y medirte con los mejores», dijo. Sin embargo, enfatizó que el foco está puesto en el partido del domingo contra el Eibar y en disfrutar de lo conseguido con la afición. El próximo reto, una vez finalice la temporada, será «salvar al equipo» en Primera División, una tarea que considera otra «fiesta» y por la que lucharán con todas sus fuerzas.