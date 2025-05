Valencia y Levante tienen a Guaita en el punto de mira

Juan Carlos Valldecabres Valencia Jueves, 29 de mayo 2025, 18:28 Comenta Compartir

Se va Mamardashvili del Valencia, se va Andrés Fernández del Levante y los dos clubes parece que se ponen de acuerdo para tener en su punto de mira y por bastantes razones al mismo jugador. Vicente Guaita (10-1-1987) parece que se ha convertido, casi de manera inesperada, en el guardameta deseado por los dos clubes de la ciudad. A sus 38 años, Guaita ha cerrado de manera más que brillante un ciclo en el Celta (ha terminado contrato), donde lo ha jugado prácticamente todo estas dos últimas temporadas.

Y lo curioso es que no solo está en la órbita de valencianistas y levantinistas, sino que hay más clubes de Primera que también parecen interesados en hacerse con este futbolista pese a que otros con sus años ya piensan prácticamente en la retirada. Guaita llega a esa recta final de su carrera como profesional en un momento físico casi envidiable. De hecho, sólo hay que ver que esta última temporada ha disputado 34 partidos (61 en total con la camiseta del equipo vigués), con el añadido casi importante de haber contribuido con su labor a clasificar al equipo a la Europa League. Fue Rafa Benítez el que lo quiso fichar para el Celta en 2023, lo que no le impidió sorprendentemente mostrarse en algunos momentos bastante ácido con el propio entrenador cuando el equipo no levantaba cabeza y parecía encaminarse hacia la Segunda.

Ahora que el Valencia pierde a uno de los mejores guardametas de la Liga en el presente ejercicio y después de que Jaume Doménech haya acabado su vinculación con el club de Mestalla, la tarea es buscar un portero que pueda ser la sombra de Dimitrievski en una temporada en la que sólo habrá un año más Liga y Copa del Rey como competiciones.

El posible regreso de Guaita al Valencia serviría para cerrar el círculo ya que el de Torrent estuvo en la disciplina blanquinegra hasta 2014, donde salió rumbo al Getafe después de mantener una complicada competencia con Diego Alves. En 2018 fue firmado por el Crystal Palace donde permaneció durante cinco temporadas hasta recalar en Vigo.

No hay que perder de vista tampoco la situación en lo que a la portería se refiere con el Levante, que tras el ascenso a Primera cambia radicalmente su situación en lo que a la futura plantilla se refiere. En el club de Orriols también contemplan con buenos ojos la situación de Guaita, sobre todo porque además de su dilatada experiencia su rendimiento en el curso recién terminado alejan por completo cualquier duda que se pudiera generar. Ante la mas que factible marcha de Andrés Fernández (38 años) ha surgido también el ofrecimiento de Keylor Navas, otro guardameta también de 38 años y con un pasado impecable como levantinista.