Kervin Arriaga se señala el escudo del Levante. EP

Kervin Arriaga no anticipa su regreso para el derbi

El centrocampista del Levante permanece convocado por Honduras y a pesar de estar apercibido de sanción no forzó la tarjeta amarilla

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:12

Desde un punto de vista más egoísta para el levantinismo, anoche fue una de cal y una de arena en lo que respecta para los internacionales y sus aspiraciones de cara al derbi. Si Etta Eyong caía eliminado con Camerún en el encuentro previo a una de las finales de la confederación africana y podrá hacer las maletas para regresar ya a Valencia, no es el caso de Kervin Arriaga. El hondureño mantendrá el plan inicialmente previsto y no será hasta la tarde del próximo jueves cuando se ponga a disposición de Calero.

Kervin Arriaga afrontaba esta ventana de compromisos internacionales sabiendo que debía disputar dos partidos, si no había contratiempos. Y es que había una mínima opción de recuperar antes de hora al centrocampista. Se encontraba apercibido de sanción. Por ello, una tarjeta amarilla en la primera de estas dos jornadas le impediría jugar con Honduras el segundo de los encuentros y que el Levante UD pudiera disponer de él con más premura.

No obstante, esto no terminó sucediendo. Kervin Arriaga fue titular con los catrachos. Permaneció 77 minutos sobre el verde. Honduras no pudo evitar una primera derrota contra Nicaragua, por un resultado final de 2-0, y el futbolista no fue amonestado. Por ello, estará presente en el segundo juego que se disputará la madrugada del miércoles, por lo que apenas contará con un margen de algo más de 24 horas de cara a poder vestirse de corto en Mestalla.

Este derbi contra el Valencia ha mantenido la controversia por su horario (viernes, 21:00 horas) y ha sido cuestionado más duramente por Julián Calero e incluso por distintos jugadores como Manu Sánchez.

