Etta Eyong tiene vía libre para regresar tras jugar y perder con Camerún (0-1)

Etta Eyong tiene vía libre para regresar ya a España e incorporarse a la disciplina del Levante de cara a derbi contra el Valencia. El ... delantero granota se estrenó este jueves con Camerún pero no pudo evitar la derrota por 0-1 ante el Congo, en las semifinales disputadas en Rabat (Marruecos). Por lo tanto, Congo sí jugará la final este domingo para esa clasificación para el Mundial pero Camerún ya no tendrá de esta manera ninguna opción.

No es lo que hubiera querido Etta Eyong, por supuesto, que fue titular con Camerún pero que se quedó con las ganas de marcar. Antes del encuentro, el levantinista había hablado de la opción que llegó a barajarse de jugar con España. «¿Elegir España? Eso no habría ocurrido; mi corazón pertenece a Camerún. Incluso si el Presidente de España se me hubiera acercado y me hubiera dicho: 'Por favor, ven'... le habría dicho que lo sentía, pero que seguiría a mi corazón», dijo el jugador al ser cuestionado al respecto en Sporty TV.

El otro jugador granota por el que también estaba pendiente Julián Calero es Arriaga, que con el combinado de Honduras se enfrentara a Nicaragua esta madrugada del viernes en el estadio Nacional de Managua en el duelo que corresponde a la jornada 5 de la eliminatoria mundialista. El encuentro frente a Costa Rica se disputará el día 19 en San José a las 02:00 hora española. Honduras es líder del Grupo C con ocho puntos, le sigue Costa Rica con seis puntos, Haití con cinco y Nicaragua con uno, y podría sellar matemáticamente su billete al Mundial.

Eso en lo que se refiere al Levante porque respecto a su próximo rival, el Valencia, quien también jugó este jueves fue Dimitrievski, un fijo en la portería de Macedonia del Norte. El guardameta blanquinegro fue titular y mantuvo su portería a cero en el amistoso contra Letonia. El encuentro se disputó en el Tose Proeski Arena de Skopie, la capital macedonia, un choque que sirvió como banco de pruebas antes de la reanudación de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2028. La cita llegaba tras las explosivas declaraciones de Dimitrievski en las que se quejaba de su situación y apuntaba directamente a Carlos Corberán por apostar por Agirrezabala por contrato. A Dimitrievski le espera en Valencia cuando vuelva una reunión con el entrenador, quizás también con sus compañeros, y quien sabe si una multa.