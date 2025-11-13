Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Etta Eyong. AFP

Etta Eyong tiene vía libre para regresar tras jugar y perder con Camerún (0-1)

El delantero dice que habría descartado jugar con España incluso si se lo hubiera pedido Pedro Sánchez, mientras que Dimitrievski mantiene su portería a cero (0-0)

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:34

Etta Eyong tiene vía libre para regresar ya a España e incorporarse a la disciplina del Levante de cara a derbi contra el Valencia. El ... delantero granota se estrenó este jueves con Camerún pero no pudo evitar la derrota por 0-1 ante el Congo, en las semifinales disputadas en Rabat (Marruecos). Por lo tanto, Congo sí jugará la final este domingo para esa clasificación para el Mundial pero Camerún ya no tendrá de esta manera ninguna opción.

