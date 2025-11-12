Manu Sánchez: «A la mayoría nos hubiese gustado que el derbi fuera sábado o domingo» A pesar de la controversia por el horario del partido entre el Valencia y Levante, el lateral granota desea que sea «un bonito día para conseguir la victoria por primera vez en Mestalla»

Eric Martín Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:43

Titular indiscutible, uno de los fichajes que han dado un salto de calidad a la plantilla y ahora también goleador después de estrenarse en el Riyadh Air Metropolitano. Ese es Manu Sánchez. El lateral del Levante UD es una de las figuras destacadas de la temporada y esta tarde se dio un baño de masas en la sesión de firmas con la afición granota en el stand habilitado en el Centro Comercial Arena.

Previo al acto, Manu Sánchez trasladó las sensaciones que están teniendo durante las últimas semanas, con un parón liguero que al equipo le «viene bastante bien para desconectar» y en el que «trabajar lo que venimos haciendo mal y mejorar lo que hacemos bien».

Sin embargo, el derbi está a la vuelta de la esquina y nadie puede obviarlo. Una cita envuelta por la polémica del horario y sobre la que el futbolista también trasladó su postura. «LaLiga decidió poner unos horarios y al final no nos podemos meter en eso. Será un partido especial para la Comunidad Valenciana y para la ciudad de Valencia y a la mayoría le hubiese gustado más el partido un sábado o un domingo para poder disfrutarlo mejor con la familia», expresó. Además, sin pasar por alto el hándicap de que algún compañero como Kervin Arriaga regresará de los compromisos internacionales con el tiempo justo, valoró que «vamos a jugar un gran papel» y «disfrutar de un buen partido».

A pesar de sus 25 años, a Manu Sánchez se le puede considerar ya todo un veterano de la competición. Comprometido de lleno con el Levante y conocedor de que Mestalla todavía se resiste, deseaba una victoria y que fuera «un bonito día para conseguirla por primera vez». Este será el primero que dispute en Valencia, pero para él cobra un sentido especial. «He vivido partidos grandes, pero este derbi quizás sea el que más significado tiene. Para mí y para el equipo va a ser un partido grande en el que ojalá conseguir los tres puntos», alude.

Su futuro a largo plazo no se lo plantea. De momento, transmite que está «jugando bastante» y «se me nota en el campo que estoy a gusto y feliz». Lo que sí le preocupa -o mejor dicho, ocupa- es el progreso que tenga el Levante, como el de poder cerrar los partidos, una de las asignaturas pendientes hasta ahora. «Somos conscientes de ello y tenemos que mejorar en defensa para no encajar goles en los últimos minutos. Y luego, aunque ofensivamente estamos muy bien, quizás meter algún gol más para terminar de cerrarlos y que no altere los planes», era su valoración.

Pese al balance actual, Manu Sánchez admitía que el equipo confía plenamente en Calero y mantienen la unión para revertir la situación de malos resultados que se ha dado especialmente a lo largo del último mes. «Es muy pronto para estar preocupados por esta situación y creo que tendríamos que tener más puntos de los que llevamos porque el equipo ha hecho buenos partidos». Ahora, con las energías renovadas tras unos días de descanso, deseaba poder «volver a la dinámica positiva que llevamos hasta a octubre».