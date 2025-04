Julián Calero: «En 21 puntos pueden pasar muchas cosas, aunque estamos ubicados donde queremos»

Con la seguridad de avanzar con paso firme, con las garantías provisionales de estar en puestos de ascenso directo con más de una jornada de ... renta y con el notable estado de forma en que llega el equipo al final de LaLiga Hypermotion. Así se presenta el Levante UD para el partido del próximo sábado frente al Real Zaragoza, donde Julián Calero analizó las claves de esta cita y la última hora del plantel granota.

- ¿Cómo ha ido la semana? ¿Se considera bueno el punto conseguido en Córdoba?

- La semana ha ido muy bien. Hay que ser moderado y saber cómo se maneja la competición. Empatamos en Córdoba, aunque te empatan al final, pero el partido pudo ir para un lado o para otro. No nos fijábamos mucho, pero sin querer tienes que mirar el fin de semana y los resultados, cuando empatas, no sabes si te van a recortar los rivales. Sinceramente, yo no me fijo mucho en ello, sí en las sensaciones que va dejando mi equipo y tuvimos buenas sensaciones. Hablamos de corregir algunas cosas que son muy importantes para ser consistentes y dar todavía un mejor tono. Tenemos a la gente con mucha ilusión para encarar el próximo partido del sábado.

- ¿Viste los partidos de los rivales directos? ¿Qué se te pasó por la cabeza?

- Habitualmente veo todos los partidos de nuestra categoría, especialmente cuando va a ser un próximo rival. En este caso, había rivales contra los que ya habíamos jugado, pero sí el interés competitivo. Vi partidos muy intensos, con mucha carga emocional y donde todo el mundo se juega mucho y hace que la igualdad sea tremenda. Hay controlar el estado anímico y emocional, pero a su vez poner algo de corazón. Como poco puede hacer, me dediqué a verlo y a esperar a ver qué pasaba, no me puse a hacer vudú. Si me inquieto, seguramente lo traslade a mis chicos y necesito la sensación de tranquilidad y de que lo que tenga que pasar dependa de nosotros.

- Con Dela sancionado y Algobia lesionado, ¿llega Iván Romero al partido?

- Iván está bastante mejor. Ayer y hoy ha entrenado con normalidad. En principio, si mañana completa sesión, estará disponible.

- Siete jornadas asentado en puestos de ascenso directo. ¿Te tranquiliza esa regularidad del equipo?

- Importa estar ahora arriba, que es cuando llega la parte y las últimas jornadas. Pero lo importante es que el equipo se acostumbre a estar en esas situaciones, de estar en el vértigo, porque no todos los equipos están preparados para poder liderar. Intentamos que la mentalidad de los chicos sea pensando en grande. Para ello, necesitas también la solidez del resultado. Lo importante estar por llegar, no ha llegado aún, y en 21 puntos pueden pasar muchas cosas, aunque estamos ubicados donde queremos. Da mucha sensación de seguridad y hay que tener ilusión. La gente tiene que venir al Ciutat este sábado, pensar en positivo y mostrarse tal y como lo hicieron contra el Racing. Todos juntos en estos cuatros partidos, tenemos que hacer un acelerón porque será muy importante jugar como local.

- ¿Habéis dado muchas vueltas a cómo cerrar los partidos?

- El hecho de cerrar o no el partido, era muy complicado porque en esos últimos minutos jugaban muy directo por el resultado y porque estaba cerca el final. Se suceden las jugadas de una forma extraña, con varios despejes, controles y segundas opciones que a veces pasan en el fútbol. Si eso jugada no hubiera terminado en gol, el partido ya estaba prácticamente finalizado. Le hemos dado vuelta a otras cosas que a ese detalle final, como que te generen menos, como ocasionar más, de cara al control del juego cuando nos interesa, potenciar otras... La mejora tiene que ir por esa consistencia y continuar con la competitividad demostrada en los últimos encuentros, donde no ha habido ninguno en que no hayas merecido como mínimo empatar o ganar. Me siento orgulloso de cómo compite mi equipo hasta el final y no entregamos nunca el guante.

- ¿Te alerta el haber encajado en las últimas jornadas?

- Si repasamos los goles de la última semana, ha habido muchos goles en los últimos minutos y está habiendo muchas situaciones diferentes por el contexto en que nos encontramos ahora. No es lo mismo un Córdoba en la jornada 35 que tiene opciones de play-off que a lo mejor en la jornada 5. Tiene que ver el contexto, pero también cuando das el paso adelante te encuentras el espacio a las espaldas. Ahora volvemos a marcar más goles, pero también hemos encajado. Independientemente de eso, los partidos están en la disputa y siempre cerca de caer de nuestro lado. Vamos a intentar encajar menos y hacer la misma cantidad de goles. Si eres sólido, estás más cerca del éxito.

- ¿Cómo ves el momento actual del Real Zaragoza?

- Desde que ha llegado Gabi, han hecho cuatro puntos de seis, han cambiado la estructura y evidentemente en el estado anímico están mejor. La situación clasificatoria les hace venir con la necesidad o las ganas de puntuar y les hace más peligrosos. Tienen un buen grupo de jugadores y en el partido de la primera vuelta nos ganaron jugándonos el liderato. Alguien no toca la parte alta si no tienes nivel, pese a que veces se dan circunstancias que te encaminan hacia un lado o hacia otro. El Zaragoza es un grande a nivel estructural, de afición y mucho cuidado y respeto hay que tener. Toca poner por delante nuestras capacidades a las suyas y trabajamos en no equivocarnos en un rival como este.

- ¿Has vuelto a hablar con tu hijo de cara a este partido?

- La comida está pagada, porque cuando uno apuesta tiene que pagar. Por otro lado, somos muy respetuosos el uno con el otro. Esta semana hemos hablado poquísimo. El respeto es muy grande, no intentaría preguntarle acerca de este partido y él tampoco buscaría sonsacarme información. Hay que sacarlo adelante, equilibrar un poco y porque estamos en una situación muy bonita donde debe haber ilusión y máximas ganas por conseguir cosas bonitas.

- ¿Cómo está el Levante a nivel mental? ¿Has cambiado alguna dinámica de grupo?

- Estamos haciendo bastante énfasis en aspectos psicológicos, que van metidos en flashes de cómo se comportan los ganadores y equipos competitivos, donde quieres estar, si quieres más... Hay aspectos mentales muy importantes que se pueden trabajar en estas alturas de temporada. Evidentemente, nos tenemos que agarrar al fútbol. Si fuera por la cabeza, Julián Calero ya no entrenaría estas semanas, nos agarramos a dos psicólogos y solucionado. También hay que mantener un modelo táctico, la calidad de los jugadores y, si lo mostramos, estaremos compitiendo por lo que queremos.

- Con la sanción de Dela, ¿qué crees que puede aportar Manu Sánchez o Xavi Grande?

- Estoy dándole vueltas a esa situación, porque cada uno aporta cosas diferentes y los dos están preparados. Tienen que aprovechar sus momentos. Xavi nos da capacidad de llegada. Manu también es consistente, el juego aéreo de los dos... Estoy pensando alguna modificación, aunque tampoco voy a modificar mucho ni lograr engañar a mi rival. Tengo que creer en lo que estamos haciendo.

- ¿Una de tus dudas también pasa por la titularidad de Vicente Iborra?

- Es una de las opciones que podemos manejar y está en disposición de poder jugar. El otro día lo introducimos en el campo con la intención de darnos un poco de poso que habíamos perdido en la segunda parte, dando lugar al ida y vuelta donde puede pasar cualquier cosa. Intentamos cerrar el medio. Iborra junto con Oriol nos da esa situación, porque luego tenemos a Algobia, Kocho, Pablo y Lozano que son diferentes.