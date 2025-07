Así es cómo Julián Calero persuade a los fichajes

Julián Calero ha puesto voz al momento que vive el Levante en el mercado de fichajes. En una entrevista ofrecida por el club, el ... entrenador granota ha analizado sin rodeos el trabajo que se está realizando en materia de incorporaciones y salidas, reconociendo tanto los esfuerzos internos como las dificultades que impone la situación económica del club.

La planificación deportiva no está siendo sencilla. Con el objetivo de consolidarse en Primera tras el ascenso, el Levante necesita reforzar varias posiciones, pero no compite en igualdad de condiciones con otros clubes de la categoría. Así lo ha reconocido el propio Calero: «Queremos seguir reforzándonos, hay puestos en los que tenemos que mejorar. Está siendo un trabajo arduo, no tenemos los medios económicos de otros».

En ese sentido, el técnico ha querido poner en valor el papel de la dirección deportiva y el esfuerzo de la propiedad, encabezada por Danvila, en cada negociación: «Danvila está haciendo un esfuerzo muy importante en las negociaciones. Hay un trabajo muy importante detrás por parte de la dirección deportiva.»

En los últimos días parte de la afición levantó la voz porque el club no invirtiese en Álex Forés, que ha acabado recalando en las filas del Real Oviedo. Julián Calero no se ha referido de manera explícita a él, pero ha reivindicado el esfuerzo de la dirección deportiva: «La gente piensa que a lo mejor hemos dejado escapar a algún jugador, pero hemos intentado todo por algunos. Para que la afición se quede tranquila: hemos intentado muchas operaciones. Todas. Pero a veces no se llega». Es inevitable pensar que con esas declaraciones alude al caso de Forés, el gran deseado de la hinchada tras sus goles en Segunda.

Todos los jugadores que se han incorporado este mercado han reconocido que buena parte de la culpa de que firmaran por el Levante la tiene Julián Calero, que ha hablado personalmente con cada uno de ellos para convencerles. El entrenador, sin embargo, se ha quitado importancia a sí mismo y a esas conversaciones: «Yo doy ese último empujón de entrenador que intenta convencer al jugador para que venga. En algunos casos ha funcionado y en otros no ha salido bien la jugada».

Pero en un contexto de restricciones económicas, ese papel personal del técnico se puede volver determinante. Calero lo explica con naturalidad: «Yo les cuento a los jugadores dónde van a estar. Van a jugar ante una afición extraordinaria, en un estadio que merece la pena, y en un día a día exigente. Tratamos de vender lo que tenemos con nuestras armas, no con mucho dinero, pero sí con otras cosas.»

La influencia de Calero en la configuración del proyecto es evidente, pero también es consciente de que no todo depende de él. El mercado sigue abierto, y tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva trabajan para completar una plantilla que pueda competir en la élite. Calero afirma estar muy contento con lo que ha llegado hasta ahora, pero sabe que la plantilla necesita más refuerzos: «Empezamos reforzando la defensa porque teníamos escasez, ahora toca cubrir otras posiciones». En las últimas horas ha sonado con fuerza Koyalipou, delantero del Lens, que vendría cedido una temporada a cambio de 500.000 euros. Además de la delantera, las otras posiciones más desprotegidas en este momento son la portería y las bandas.