Iborra: «Se puede evitar el dar que hablar de dónde viene este árbitro»

El Levante solo pudo rescatar un empate agónico ante el Tenerife, lo que frustró y mucho a la afición granota. Ese enfado también se ... expandió por el vestuario, con la mayoría de jugadores saliendo del Ciutat de València con caras largas, conscientes de que habían desaprovechado una oportunidad de oro para no descolgarse de la pelea por el ascenso directo. El que llevó la voz cantante en zona mixta fue el capitán Vicente Iborra, que aseguro que ellos son «los primeros autocríticos».

«Es cierto que era un partido que queríamos ganar en casa con nuestra gente, que nos hubiera dado un impulso y es normal tener esa sensación de duda, que puede haber en alguna fase de la temporada. Nos ha tocado ahora, pero sabemos que tenemos que mejorar, que podemos mejorar, que vamos a trabajar para ello y obviamente creo que es momento de no mirar lo negativo y trabajar para buscar lo que hemos sido, lo que somos capaces de ser y qué mejor partido que el de Elche para recobrar esas sensaciones y afrontar el último tramo siendo el equipo que queremos ser», comentó el capitán al finalizar el encuentro.

«Bueno, creo que es cierto que no estábamos fluidos ni en ataque ni en defensa. No teníamos las ocasiones que a lo mejor queríamos tener, como el día del Zaragoza, ponernos por delante desde un principio. No volverse locos si no haces gol, si no te pones por delante y a partir de ahí seguir, porque el partido es muy largo, no rompernos y al final concedemos ese gol que entre todos nos crea ciertas dudas, pero que tenemos que seguir adelante, todo puede pasar, hay que afrontar todo tipo de partidos, todo tipo de marcadores y es cierto que al final empujas y empujas, pero no tienes el día, no estás fluido y no eres tú, pero el equipo rescata un punto que nunca se sabe lo que te puede dar y a partir de ahí seguir», añadió en su respuesta.

Preguntado por cómo se sentía el vestuario, Iborra aseguró que siguen creyendo en sus posibilidades. «Nosotros estamos todos juntos, vamos a seguir trabajando, sabemos que no podemos tirar por tierra el trabajo de toda la temporada y hay que apretar, hay que ganar. ¿Por qué no ganar en Elche y que esos últimos partidos se conviertan en volver a ser el Levante que somos? Creo que si lo conseguimos podemos hacer algo bonito», destacó el capitán, que también habló de su posición en el campo con la ausencia de Oriol Rey: «A mí me gusta siempre analizar todo al detalle y volver a ver el partido y volver a ver qué pasa. Si nos ponemos a analizar el aspecto defensivo yo creo que ni el Oviedo te atropella en su campo ni hoy el Tenerife, salvo alguna salida a la contra o el gol, defensivamente tampoco te atropella. Es verdad que sí que nos salían fácil de la primera línea de presión, que no hemos sido contundentes en apretarles bien y luego eso te genera que ellos te cogen un poco, a lo mejor, tácticamente fuera de lugar, pero tampoco te rematan, tampoco te crean esa sensación de peligro. Yo más bien analizaría un poco más el aspecto ofensivo, dónde podemos mejorar, dónde podemos en ese último tercio de campo ser más letales, leer mejor los espacios y a partir de ahí tratar de mejorar. Pero defensivamente a mí ningún equipo de los últimos dos partidos, si estamos hablando Oviedo que perdimos y de hoy que no hemos ganado, me ha dado sensación de que nos avasallen, nos hagan peligro o nos hagan ocasiones. Creo que es más el manejar ese tipo de situaciones, cuando nos hacen tres o cuatro pases no volvernos locos, porque a lo mejor son pases entre centrales, pero luego analizar un poco más el aspecto ofensivo y coger esa claridad que hemos tenido, ese Levante que sabemos que somos y vamos a trabajar para ello».

Para Iborra, la clave está en saber mantener la calma. «Yo creo que a cada punto hay que darle valor, obviamente los tres hubieran sido más, pero bueno, nunca se sabe, hace dos años por goles no se ascendió y a lo mejor un punto te puede dar algo importante. Creo que hay que darle mérito al punto, hay que valorarlo, el equipo no ha bajado los brazos, hasta el final lo ha intentado, ha peleado, pero es un punto que nos tiene que seguir haciendo reflexionar, trabajar, ser autocríticos como si hubiéramos ganado, siempre lo somos, buscamos la mejora y a partir de ahí seguir unidos y mirar hacia adelante, creo que estamos en la fase más importante, más ilusionante de la temporada, más decisiva y creo que tenemos mimbres para seguir adelante», destacó.

«No creo que tengamos presión y debemos tenerla, al final hay que afrontar las cosas conforme vienen y sobre todo lo que no depende de nosotros, nunca se va a tener una jornada donde sea muy beneficiosa para ti, los otros equipos también juegan, los otros equipos también ganan y creo que hay que afrontar las cosas como vienen, no siempre van a venir como nosotros queremos, no siempre todo va a ser fácil, nadie nos va a regalar nada, igual que nosotros no vamos a regalar nada al resto, hay que seguir trabajando unidos independientemente de los resultados, mirarnos nosotros y buscar las mejoras», dijo al respecto de la presión por las victorias de los rivales directos.

Finalmente, Iborra se pronunció sobre la polémica de que el árbitro del partido fuera de Oviedo, procedencia de uno de los equipos implicados en la pelea por el ascenso. «Yo creo que aquí todos se quejan. Durante la semana he escuchado declaraciones de un entrenador quejándose de dónde venía el árbitro de su propio partido, hoy hay que analizar de dónde viene nuestro propio árbitro. No quiero poner en duda el trabajo de los árbitros, pero creo que se puede evitar el dar que hablar de dónde viene este árbitro, de dónde viene el otro, simplemente poniendo un árbitro más imparcial y ya está, pero son cosas que no dependen de nosotros, pero creo que tenemos que manifestarlas, igual que las manifiesta el resto, si estamos incómodos y creemos que no es algo lógico, no es algo normal, pues hacerlo saber, como lo hacen el resto y a lo mejor puede condicionar. Es que no podemos ser tontos, si el árbitro fuera de un lugar donde un equipo no se jugara nada, pues nadie hablaría, por eso digo que se puede evitar, pero creo que no depende de nosotros, lo que tenemos que hacer es seguir adelante, rebelarnos ante todo eso, superar esos obstáculos y mirarnos nosotros, obviamente. Nosotros tenemos muchas cosas que mejorar, no depende todo del árbitro, pero sí que son condicionantes que creo que se pueden evitar y que si todos se quejan, ¿por qué nosotros no? Quiero creer en esa deportividad de los árbitros. Es cierto que luego hay jugadas, como una jugada donde Edgar Badía la toca con la mano y no la puede volver a coger, el cuarto árbitro le avisa al árbitro porque nos lo dice a nosotros y el árbitro no le hace caso, entonces... ¿Por qué? ¿Por qué no se siguen las normas? Te hace que pensar, pero creo que tenemos que evadirnos de eso, salir adelante y ya está, hay situaciones y decisiones que unos días nos beneficiarán, otros nos perjudicarán, antes no podemos hacer nada, solo rebelarnos, hacernos más fuerte y seguir adelante», sentenció.