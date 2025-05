Un empate agónico que no apaga el incendio

Un déjà vu es una expresión francesa que representa la alteración de la memoria por la que el sujeto cree recordar situaciones que no han ... ocurrido o modifica algunas circunstancias de aquellas que se han producido, que se siente como si se hubiera vivido previamente. Algo así se puede decir que vivieron los aficionados del Levante cuando acudieron al Ciutat de València. A más de uno le entró el recuerdo pasado del aciago día del Ibiza de hace dos años, cuando el equipo granota tuvo en casa la oportunidad de afianzarse en el ascendo directo. No lo consiguió, empató, y acabó jugando el play-off que todos sabemos como terminó frente al Alavés.

El de este domingo era uno de esos días para ganar y dar un golpe sobre la mesa. Habían hecho sus deberes todos los rivales directos: Oviedo, Mirandés y Elche sumaron de tres en la tarde del sábado y pusieron la presión del lado del Levante, que encima tenía que lidiar con el siempre complicado horario de las dos de la tarde. No existe una explicación científica o matemática que soporte el sentimiento que comparten todos los futboleros cuando se dice que los jugadores salen embobados al césped cuando tienen un encuentro matinal. Y es que el Levante saltó al terreno de juego con una caraja de época. La primera media de hora de encuentro, si no la vieron, no la busquen repetida, se la pueden ahorrar. No pasó absolutamente nada. El Tenerife, además, se sentía cómodo ante un Levante incapaz de generar peligro y que jugaba con esos temblores en las piernas propios de un equipo que está nervioso.

Y lo aprovecharon los canarios, que necesitaban un milagro para seguir soñando con la permanencia. Waldo controló el balón en el costado derecho del ataque, y sin presión de la zaga granota, sacó un centro al corazón del área que encontró a Álex Cantero. Sí, el mismo Cantero que jugó durante años en Orriols y que desesperó en tantas ocasiones a la afición granota por su falta de olfato goleador. El delantero colocó perfectamente el interior de su bota tras ganarle la posición a Unai Elgezabal y puso el balón en la escuadra, imparable para Andrés Fernández. La 'ley del ex' lo llaman en el fútbol. Si un exjugador se vuelve a enfrentar a un equipo en el que jugó, marca siempre. Y se cumplió, porque a este Levante, todo lo que le puede salir mal, le sale mal.

Levante UD Andrés, Xavi Grande (Lozano, 46'), Elgezabal, Cabello, Pampín, Iborra (Forés, 59'), Kochorashvili, Pablo (Algobia, 76'), Carlos, Brugué y Morales. (Espí, 59') 1 - 1 CD Tenerife Badía, Mellot, Landázuri, Sergio, David (César, 53'), Sanz, Bodiger (Fabio, 60'), Aarón, Waldo (Mesa, 70'), Diarra (Luismi, 70') y Cantero (Marlos, 60'). Goles 0-1, Álex Cantero (32'). 1-1, Roger Brugue (90+5').

Árbitro González Díz (Comité asturiano). Amonestó a Bodiger, David, Badía, Cabello, Aarón, Elgezabal y Andrés. Expulsó por roja directa a Fabio.

Incidencias 16.274 espectadores en el Estadio Ciutat de València.

Tras el tanto, el Ciutat se encabronó. Como es lógico. No era la actitud necesaria para, con cinco jornadas para el final de Liga, estar jugándote el ascenso. Así se lo hizo saber la grada al equipo al descanso con una sonora pitada exigiendo algo más. Y el propio Julián Calero se marchó a los vestuarios con un mosqueo importante. Tras la reanudación, cambio ofensivo inminente. Dentro Sergio Lozano y fuera Xavi Grande, dejando al equipo sin un teórico lateral derecho. Fue Giorgi Kochorashvili el que se puso a jugar en ese costado prácticamente de carrilero. Reaccionó en cuanto a ganas el Levante, eso desde luego, pero el acierto seguía sin llegar.

Dentro Álex Forés y Carlos Espí. Toda la pólvora arriba y que sea lo que Dios quiera. Se venía por delante una última media hora de asedio granota y la tuvo la primera en un centro desde el costado diestro de Carlos Álvarez, que se paseó por el área pequeña y que hasta tres jugadores del Levante estuvieron cerca de rematar, pero sin éxito. El primer tiro a puerta, flojo y centrado de Pampín, llegó en el minuto 69, para que se hagan una idea. La cosa no mejoraba y de lo poco que quedaba en el banquillo, entró Ángel Algobia por un desesperado Pablo Martínez que lo intentó un par de veces desde lejos sin éxito, ya que en todas se topó con un defensa del Tenerife.

Se protestó una posible mano en el área del Tenerife, pero lo tuvo muy claro el colegiado, que acertó, ya que en la repetición se vio claramente como la pelota impactaba en el pecho de Maikel Mesa. Seis minutos de añadido desesperaban más aún a Orriols, ante las inumerables pérdidas de tiempo del Tenerife. Un balón caído del cielo en un intento a la desesperada caía cerca de Forés, pero el delantero la mandó muy arriba. Los últimos minutos reflejaron la desesperación granota, con el equipo incapaz de enlazar varios pases seguidos y de incomodar a un Tenerife que casi que ni sabía como iba ganando. Y de la nada, la épica. Un falta, balón colgado por Carlos Álvarez al corazón del área, y un remate casi inexplicable. Gol de Roger Brugué de cabeza que empata la contienda a falta de un par de minutos para el final. Los nervios a flor de piel desataron una tangana que acabó con una roja para Fabio. El pitido final dejaba un empate que, visto lo visto, mejor que una derrota es, pero que no oculta que a este Levante, el falta mucho para ser un serio candidato a subir directo. Si no eres capaz de ganar fácil en tu casa un equipo casi descendido... Julián, así no vamos a subir.