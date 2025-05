Calero: «Hemos rescatado un punto que no sabemos si será importante a final de temporada»

Un punto y gracias. El Levante de Julián Calero consiguió empatar en el minuto 95 de partido, en un encuentro que fue a contracorriente desde ... el principio tras el gol de Álex Cantero, y no consiguió penetrar con claridad en la defensa del Tenerife hasta que Brugué pudo desenredar el entramado táctico del equipo de Álvaro Cervera. Así valoraba el técnico granota el partido:

«No podemos sentir que nos está viniendo grande. ¿Tiramos la toalla? ¿Tiramos el ascenso? Hay que saber manejar estas situaciones. Llevamos dos días en los que no somos nosotros, porque tenemos señas de identidad claras para competir. Tenemos que darle una vuelta a todo. ¿La presión puede estar afectando? Sí, pero no me lo creo. Creo que en la segunda parte hemos estado precipitados y sobrepasados, y hemos tratado de restar ansiedad y pasar estas cosas por encima. Han planteado el partido hombre a hombre. La segunda parte ha cambiado todo. Hemos rescatado un punto, que es la lectura positiva, porque no sabes si será importante a final de temporada. Nos quedan cuatro finales. No hay que perder los nervios ni la tranquilidad», decía Calero.

El equipo lo da todo siempre: «El valor de los puntos es al final de la competición. Cuando te quedas atrás por un punto, no pasa nada. No hemos encontrado los caminos, y nos ha costado mucho meternos en su campo y generarles problemas. Ellos se han ido sintiendo cómodos tras el gol. Se nos ha juntado un cúmulo de circunstancias y hay que levantar la cabeza, porque queda lo más bonito. Hace dos semanas parecíamos invencibles, pero estamos capacitados y concentrados para que el equipo lo haga bien. La siguiente parada es contra el Elche, que sabemos que es el líder, el mejor equipo de la categoría», afirmaba el técnico granota.

Esfuerzo físico de jugadores tocados: «Cuando empieza el calor, todos tenemos problemas musculares, pero los chicos están queriendo y yendo a muerte. Hay que volver al fútbol, me quedo con eso. Hay que volver a la senda del juego. El fútbol es el juego, no los árbitros, pero tienen trascendencia. Tenemos que centrarnos en el contenido del fútbol, porque creo que nuestro juego está siendo mejorable», relataba el madrileño.

Horario y calor en el Ciutat: «No es excusa, pero es atenuante para las molestias, porque te cansas antes y pierdes líquido, y el músculo sufre. Nos ha faltado continuidad en el juego, pero ahí sí que echo de menos un poco de tranquilidad», comentaba el entrenador.

Kocho al carril derecho: «Sí, pero teniendo a Iborra en el campo podíamos hacer una línea de tres centrales, para variar al equipo tácticamente según si remontábamos el partido. La intención era colocar un centro del campo con más pase y mayor creación del juego y llegada. Queríamos meter más dinamismo, y Gio centra muy bien», apuntaba Calero.

Cómo se cambió un partido al descanso: «Cada uno es un mundo. Yo he sido muy claro: lo que estábamos haciendo no era correcto y había que cambiar el chip, y el partido lo requería. Primero les dices las cosas que no te han gustado, y eso es un poco la idea. Por supuesto, cerrar lo psicológico y limpiar las cabezas para la segunda parte. Sabíamos que cuando empatáramos, el partido se nos pondría de cara. Pero nos ha costado mucho», mencionaba el entrenador del Levante.

Te preocupa el juego del equipo: «No. Hace doce días jugamos con el Zaragoza y fuimos mucho más dinámicos. Lo que pasa es que llegan dos situaciones enlazadas al final, y esto puede enturbiar, y puede que esté la gente con pesimismo. Pero el equipo tiene que creer en él y tener crédito. No quiero ser pesimista. Estos cuatro partidos vamos a pelearlos con todo y sacar los máximos puntos posibles», sentenciaba el granota.

Árbitro de Oviedo: «Yo creo en la integridad de los árbitros. Partamos de esa base, porque si no, sería un apaga y vámonos. Dicho esto, hay que saber a quién poner en un campo de fútbol, y esto le corresponde al comité. El otro día oí quejarse a Eder Sarabia. Se podrían manejar aspectos para que no se creasen especulaciones. No se pueden descontar solo seis minutos, porque han ocurrido ocasiones y se ha parado el partido. El juez tiene que parar esto. Al que hace trampa, pues le sale rentable», comentaba el técnico madrileño.

Oriol Rey, Iván Romero y Dela tocados: «Estaban con problemas musculares. Si forzamos, pierden cuatro semanas. Veremos si podemos recuperar a Dela y Oriol, porque no son molestias graves, y tampoco estará Iván Romero para esta semana. Lo queremos para la siguiente. Veremos si para las últimas tenemos a todos disponibles», relataba el entrenador.

Qué le dices a la afición: «Que tengan confianza, que no vamos a rendirnos, que no nos vamos a dejar ir. Sé que nos van a apoyar y vamos a ir a competir. Luego el fútbol nos pondrá donde nos tenga que poner, pero nosotros estamos con la confianza, y aquí nadie hinca la rodilla.»

Reto mental los próximos partidos: «Es un conjunto de todo. Tenemos que hacer que las cabezas estén limpias. Desde la parte mental y táctica, nos ha ido muy bien. Es un poco de todo, y tener calma por los chicos, y no dejarme influenciar por la presión. Vamos a esperar, porque tengo confianza en lo que hacemos. El equipo va a conseguir cosas importantes, pero ya te digo que estoy al 100% y voy a convencer a todos. Esto va de verdad. Tenemos un reto de cara al sábado», comentaba Calero.