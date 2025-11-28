Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Así quedarán las pensiones en enero con la nueva subida: jubilación, viudedad, incapacidad o la máxima
Carlos Alvarez y Nico Williams LP

Horario y dónde ver mañana por televisión el Levante UD - Athletic Club

Partido decisivo para los granotas, que buscan salir del descenso

Jaime Vázquez García

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:30

Comenta

Los levantinistas se preparan para un duelo clave: Levante UD y Athletic Club se enfrentan este sábado 29 de noviembre en el Ciutat de València. Ambos llegan necesitados de puntos: el Levante, apurado en la zona baja de la tabla, busca un triunfo que le dé aire; el Athletic, por su parte, aspira a consolidarse en la zona media-alta y retomar buenas sensaciones.

Horario del Levante UD y Athletic Club

El partido Levante UD y Athletic Club, dará lugar este sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas en el estadio Ciutat de València.

Dónde ver por TV el Levante UD y Athletic Club

El duelo se podrá ver por los canales M+ LALIGA (M54-O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111)

LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus

Además, se podrá seguir el minuto a minuto y toda la información del partido en la web de LAS PROVINCIAS.

Con todo en juego y dos equipos decididos a cambiar su dinámica, el Ciutat de València se convierte este sábado en el escenario perfecto para un choque de máxima necesidad. El Levante busca un triunfo que reactive su temporada, mientras que el Athletic quiere confirmar su ambición en la zona alta.

