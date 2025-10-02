El femenino del Levante confía en los goles de Pierina Núñez

El Levante femenino se reforzó en el cierre del mercado de fichajes de verano con la delantera internacional con la selección absoluta de ... Perú Pierina Núñez (Piura, Perú, 2000), que ha estado viviendo sus primeras semanas como jugadora granota, llegando a debutar en el último partido disputado ante el Eibar en la Liga F, y en declaraciones para los medios del club, asegura sentirse plenamente ilusionada con esta nueva etapa.

La atacante, que ya había pasado por España con el DUX Logroño, el Real Betis y el Alhama, valoró su adaptación tanto al equipo como a la ciudad. «Valencia me parece una ciudad muy linda, estoy muy feliz de estar aquí. España es un país muy bonito y la verdad que estoy feliz. Llevo una semana con las compañeras, poco a poco nos vamos conociendo», señaló Núñez, que ante el Eibar tuvo la confianza del cuerpo técnico para disputar los 90 minutos y sumar así sus primeros minutos oficiales como jugadora granota.

Con 25 años, la atacante acumula experiencia en distintos escenarios internacionales. Dio sus primeros pasos en el fútbol peruano, defendiendo la camiseta de Universitario en 2016 y luego la de Sporting Cristal en 2017. Su talento le abrió las puertas a Europa, donde debutó en el fútbol español con el DUX Logroño B en la temporada 2019-20, llegando a disputar encuentros con el primer equipo en la Primera Iberdrola.

Posteriormente, pasó al Real Betis B en 2021-22, donde también tuvo minutos con la plantilla principal. En la campaña 2023-24 reforzó al Alhama El Pozo, antes de volver a vestirse de verdiblanca en un nuevo paso por el Betis, para luego retornar al conjunto murciano en la 2024-25. Este 2025, Núñez regresó a Universitario de Deportes, equipo donde estaba jugando hasta el momento.

Núñez, que está llamada a ser una de las referencias ofensivas del equipo femenino granota, también destacó la importancia de reencontrarse con rostros conocidos. «Conocía de antes a Carol Marín, había jugado con ella en Logroño en 2019. Con Emily Lima -la entrenadora del Levante- trabajé en la selección de Perú más de dos años. Ella me aconsejó que tenga confianza y que no deje de trabajar», recordó sobre su vínculo con la actual técnica levantinista.

En cuanto a las diferencias futbolísticas, la atacante subrayó el nivel competitivo de la liga española: «El fútbol en España es muy intenso, aquí el femenino está mucho más avanzado que en Sudamérica. Allá recién está creciendo, pero aquí ha crecido mucho». La jugadora peruana reconoció que los primeros entrenamientos han sido exigentes: «Ha sido una semana muy dura, muy intensa y competitiva. Esperemos sacar los tres puntos en Madrid». Por último, Núñez expresó la emoción de sumar un nuevo debut en su carrera: «Siempre es bonito debutar, ya lo hice con Logroño y con el Betis, y ahora con el Levante también es muy lindo».