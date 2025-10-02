Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pierina Núñez, con el Levante. LUD

El femenino del Levante confía en los goles de Pierina Núñez

La delantera peruana debutó ante el Eibar y espera mostrar su mejor versión como granota: «Valencia me parece una ciudad muy linda, estoy muy feliz de estar aquí. Llevo una semana con las compañeras, poco a poco nos vamos conociendo»

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:54

Comenta

El Levante femenino se reforzó en el cierre del mercado de fichajes de verano con la delantera internacional con la selección absoluta de ... Perú Pierina Núñez (Piura, Perú, 2000), que ha estado viviendo sus primeras semanas como jugadora granota, llegando a debutar en el último partido disputado ante el Eibar en la Liga F, y en declaraciones para los medios del club, asegura sentirse plenamente ilusionada con esta nueva etapa.

