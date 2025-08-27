Elche CF - Levante UD: horario y dónde ver por televisión el primer derbi de la Comunitat de la temporada Los granotas buscan los primeros puntos de la temporada ante un Elche que ha arrancado bien la temporada

El Levante UD ha empezado la temporada con dos derrotas en su haber. Dos goles en el descuento de ambos partidos le han privado de puntuar en estas dos primeras jornadas. Aun así, la imagen del conjunto granota ante el FC Barcelona fue positiva y estuvo cerca de provocar el primer traspiés del vigente campeón.

Ahora bien, si quiere disipar los fantasmas, debe comenzar a sumar y para ello tendrá que batir al Elche CF. El curso pasado, en la categoría de plata, los de Julián Calero se llevaron el gato al agua en el Martínez Valero, pero nada tiene que ver el contexto en el que se van a ver las caras esta temporada.

El conjunto ilicitano ha empezado con buen pie su regreso a la élite del fútbol español. Un empate en la jornada inaugural ante el Betis y el conseguido este pasado sábado en el Metropolitano muestran que el Elche está decidido a prolongar su estancia en Primera División.

El equipo dirigido por Éder Sarabia ha incorporado hasta ocho caras nuevas y algunas de ellas ya han dejado su huella sobre el verde como Germán Valera, Álvaro Rodríguez, Rafa Mir o Martim Neto. Además, han llegado jugadores interesantes con experiencia en La Liga como André Silva o Victor Chust.

La necesidad de los visitantes y las ganas de revancha de los locales deparan un partido vibrante en el primer derbi de la Comunitat Valenciana del curso 25/26.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Levante UD visita al Elche CF en la tercera jornada de la Liga EASPORTS este viernes 29 de agosto a las 19:30 horas. El choque se disputará en el Estadio Martínez Valero. Puedes seguir el partido en directo a través de la plataforma de pago DAZN. También puedes seguir el partido en directo a través de la web de LAS PROVINCIAS.

Resto de la jornada 3

Valencia CF - Getafe CF (Viernes 29. 21:30h)

Deportivo Alavés - Atlético de Madrid (Sábado 30. 20:00h)

Real Oviedo - Real Sociedad (Sábado 30. 19:00)

Girona CF - Sevilla FC (Sábado 30. 19:30h)

Real Madrid - RCD Mallorca (Sábado 30. 21:30h)

Celta de Vigo - Villarreal CF (Domingo 31. 17:00h)

Real Betis - Athletic Club (Domingo 31. 19:00h)

RCD Espanyol - CA Osasuna (Domingo 31. 19:30h)

Rayo Vallecano - FC Barcelona (Domingo 31. 21:30h)