DIRECTO | Levante UD - Rayo Vallecano
Sigue el minuto a minuto del partido en el Ciutat de València
Domingo, 19 de octubre 2025, 18:47
18:47
0-1 | Minuto 13
Gol anulado a Carlos Álvarez. El mediapunta había anotado tras una gran asistencia de Toljan, pero existía fuera de juego al iniciar la jugada.
18:44
0-1 | Minuto 11
Gol del Rayo Vallecano. El exlevantinista De Frutos anota para los visitantes. Conectó un remate de primeras en un córner y la defensa y Ryan reaccionaron tarde. El jugador pide perdón a la grada.
18:41
0-0 | Minuto 10
Los dos equipos se estudian sobre el terreno de juego y no terminan de llegar las primeras oportunidades de gol.
18:35
Protesta de los futbolistas
Tras el pitido inicial, no se han competido los primeros 15 segundos. Los futbolistas han protestado por la disputa de un partido de LaLiga en Estados Unidos.
18:32
0-0 | Minuto 1
¡Balón ya en juego! Arranca el partido entre el Levante y Rayo Vallecano.
18:28
Día Mundial contra el cáncer de mama
Los jugadores saltan al césped del Ciutat de Valencia con camisetas que lucen el lema «Contigo» y «Amb tú», en homenaje al Día Mundial contra el cáncer de mama
18:26
Ovación para De Frutos
El exgranota, que recientemente ha estrenado internacionalidad con España, también recibe aplausos al ser mencionado por la megafonía.
18:03
Reencuentro en el Ciutat
Dani Cárdenas ha recibido una tímida ovación de la afición levantinista al salir a calentar al Ciutat de Valencia. También regresa De Frutos, que será titular esta jornada.
17:43
Ausencia importante en el Rayo Vallecano
Por parte del equipo franjirrojo, destaca la ausencia de Álvaro García, uno de sus jugadores más importantes. El jugador ha estado con problemas físicos durante los últimos días. Isi Palazón también esperará su turno desde el banquillo.
17:41
Sin sorpresas por el Levante
Julián Calero mantiene a su once de confianza. A pesar de venir de compromisos internacionales, Ryan, Kervin Arriaga y Etta Eyong jugarán como titulares. Matturro es el descarte granota.
17:38
Alineaciones confirmadas
Y esta es la alineación inicial con la que sale el Rayo Vallecano
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para enfrentarse al @LevanteUD.#LevanteUDRayo#VamosRayopic.twitter.com/tLWve9ADi3— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) October 19, 2025
17:37
Alineaciones confirmadas
Esta es la alineación del Levante UD para el día de hoy:
ALINEACIÓN | ¡Este es nuestro once inicial para enfrentarnos al @RayoVallecano!#LevanteUDRayopic.twitter.com/mc5OCY3xbB— Levante UD (@LevanteUD) October 19, 2025
17:28
Empezamos directo
Buenas tardes. Les habla Eric Martín, redactor de Las Provincias. A partir de las 18:30 horas vuelve el fútbol al Ciutat de Valencia. Les contamos desde ya todo lo que acontezca en el partido entre el Levante UD y el Rayo Vallecano.
