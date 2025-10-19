Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo De Frutos marca gol ante su exequipo y adelanta al Rayo Vallecano
EP
Directo

DIRECTO | Levante UD - Rayo Vallecano

Sigue el minuto a minuto del partido en el Ciutat de València

Eric Martín

Eric Martín

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:47

Actualizado Hace 1 minuto

18:47

0-1 | Minuto 13

Gol anulado a Carlos Álvarez. El mediapunta había anotado tras una gran asistencia de Toljan, pero existía fuera de juego al iniciar la jugada.

Enlace copiado

18:44

0-1 | Minuto 11

Gol del Rayo Vallecano. El exlevantinista De Frutos anota para los visitantes. Conectó un remate de primeras en un córner y la defensa y Ryan reaccionaron tarde. El jugador pide perdón a la grada.

Enlace copiado

18:41

0-0 | Minuto 10

Los dos equipos se estudian sobre el terreno de juego y no terminan de llegar las primeras oportunidades de gol.

Enlace copiado

18:35

Protesta de los futbolistas

Tras el pitido inicial, no se han competido los primeros 15 segundos. Los futbolistas han protestado por la disputa de un partido de LaLiga en Estados Unidos.

Enlace copiado

18:32

0-0 | Minuto 1

¡Balón ya en juego! Arranca el partido entre el Levante y Rayo Vallecano.

Enlace copiado

18:28

Día Mundial contra el cáncer de mama

Los jugadores saltan al césped del Ciutat de Valencia con camisetas que lucen el lema «Contigo» y «Amb tú», en homenaje al Día Mundial contra el cáncer de mama

Enlace copiado

18:26

Ovación para De Frutos

El exgranota, que recientemente ha estrenado internacionalidad con España, también recibe aplausos al ser mencionado por la megafonía.

Enlace copiado

18:03

Reencuentro en el Ciutat

Dani Cárdenas ha recibido una tímida ovación de la afición levantinista al salir a calentar al Ciutat de Valencia. También regresa De Frutos, que será titular esta jornada.

Enlace copiado

17:43

Ausencia importante en el Rayo Vallecano

Por parte del equipo franjirrojo, destaca la ausencia de Álvaro García, uno de sus jugadores más importantes. El jugador ha estado con problemas físicos durante los últimos días. Isi Palazón también esperará su turno desde el banquillo.

Enlace copiado

17:41

Sin sorpresas por el Levante

Julián Calero mantiene a su once de confianza. A pesar de venir de compromisos internacionales, Ryan, Kervin Arriaga y Etta Eyong jugarán como titulares. Matturro es el descarte granota.

Enlace copiado

17:38

Alineaciones confirmadas

Y esta es la alineación inicial con la que sale el Rayo Vallecano

Enlace copiado

17:37

Alineaciones confirmadas

Esta es la alineación del Levante UD para el día de hoy:

Enlace copiado

17:28

Empezamos directo

Buenas tardes. Les habla Eric Martín, redactor de Las Provincias. A partir de las 18:30 horas vuelve el fútbol al Ciutat de Valencia. Les contamos desde ya todo lo que acontezca en el partido entre el Levante UD y el Rayo Vallecano.

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la ZBE en Valencia: calendario de multas, zonas y excepciones para circular sin miedo
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  4. 4

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  5. 5

    El cumpleaños sangriento donde se gestó la matanza de El Saler
  6. 6 Muere José Vicente González, empresario, expresidente de CIERVAL, Feria Valencia y varias asociaciones
  7. 7 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  8. 8 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  9. 9

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía
  10. 10

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias DIRECTO | Levante UD - Rayo Vallecano

DIRECTO | Levante UD - Rayo Vallecano