Una delegación del Levante viajará a Francia para recuperar los restos del fundador del club

El Ciutat de València acogerá el próximo sábado 6 de septiembre un emotivo acto dedicado a José Ballester Gozalvo y su mujer Teresa Molins, que ... consistirá en la instalación de una capilla ardiente para rendir homenaje al fundador del Levante. Y es que una delegación del club granota viajará este domingo 31 de agosto a Villiers-Adam (Francia), donde asistirán a la exhumación de los restos de José Ballestar Gozalvo y su mujer, Teresa Molins Gausach, fallecidos en 1970.

El Levante instalará el 6 de septiembre, de 11 a 13 horas, en la Llotja VIP L'Alqueria del estadio, la capilla ardiente de José Ballester Gozalvo y Teresa Molins Gausach. A las 12 horas tendrá lugar un emotivo acto institucional para dar la bienvenida definitiva a los restos repatriados desde Francia hasta su tierra natal, el Cabanyal, tal y como el club anunció en un acto que tuvo lugar en el estadio el pasado 28 de mayo y que contó con la presencia de la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, y el presidente del Levante, Pablo Sánchez, la portavoz del Levante, Maribel Vilaplana, así como familiares y amigos del matrimonio.

La delegación granota que viajará a París estará formada por el historiador Felip Bens, los profesores del IES José Ballester Gozalvo, Paco Santamans e Irene Alcolea, acompañados por la directora de Comunicación y Relaciones Externas del Levante, Puri Naya, (que junto a José Luis García Nieves son las personas que han trabajado en este proceso). Asistirán en Villiers-Adam el lunes 1 de septiembre a la exhumación de los restos de Ballester y Molins. Serán recibidos por el alcalde Bruno Mace y está previsto que descubran una placa conmemorativa para recordar que en el cementerio de esta localidad permanecieron los restos del fundador del Levante desde que falleciera en 1970. También acudirán a París el historiador, investigador experto en la historia del fútbol, José Ricardo March y Patrice Redondo, profesor de Historia en París, granota y la persona que redescubrió la tumba de Ballester y Molins en febrero de 2022.

El Levante recalca que cualquier persona que quiera puede asistir a este acto en Villiers-Adam y al del 6 de septiembre en el Ciutat de València. De hecho, se han sumado al viaje también el presidente de la Delegación de Peñas del Levante, Ramón Escolano y el vicepresidente, Vicente Garriga. Y es que la recuperación de los restos de Ballester y Molins puede realizarse gracias a una subvención que la Diputación de València, por medio del área de Memoria Democrática, ha aprobado a la Fundación del Levante para poder llevar a cabo esta acción, cuya idea partió de los profesores Santamans y Alcolea, que el club ha impulsado y que ha contado con el apoyo de la familia de ambos, tras ser convocada a una reunión que tuvo lugar el pasado mes de abril de 2024.

El acto de homenaje en el Ciutat de València contará con la participación de autoridades, representantes del mundo cultural y deportivo, familiares, y aficionados del Levante. El acto es abierto al público en general. Tal y como era su deseo, el entierro será en la intimidad el 6 de septiembre por la tarde, con la asistencia de la familia de ambos en el cementerio del Cabanyal donde recibirá sepultura junto a sus padres, Vicente Ballester y Enriqueta Gozalvo.

Por poner en contexto, José Ballester Gozalvo, fundador del Levante FC en 1909, fue una figura clave en la historia del fútbol valenciano, además de pedagogo, escritor, abogado y político comprometido. Vivió sus últimos años en Roissy-en-Brie, cerca de París, donde también falleció. Junto a Teresa Molins Gausach, su compañera de vida, descansarán a partir de ahora junto al Mediterráneo que los vio nacer y junto al club que contribuyeron a fundar, siempre con valores de cultura y justicia social.