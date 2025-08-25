Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El corte total de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
Una delegación levantinista viaja este fin de semana a Francia para recuperar los restos del fundador del Levante. LUD

Una delegación del Levante viajará a Francia para recuperar los restos del fundador del club

El Ciutat de València acogerá una capilla ardiente el sábado 6 de septiembre como homenaje a José Ballester Gozalvo y Teresa Molins

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:30

El Ciutat de València acogerá el próximo sábado 6 de septiembre un emotivo acto dedicado a José Ballester Gozalvo y su mujer Teresa Molins, que ... consistirá en la instalación de una capilla ardiente para rendir homenaje al fundador del Levante. Y es que una delegación del club granota viajará este domingo 31 de agosto a Villiers-Adam (Francia), donde asistirán a la exhumación de los restos de José Ballestar Gozalvo y su mujer, Teresa Molins Gausach, fallecidos en 1970.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  3. 3 La ley que permitirá que nuevos hogares con dos hijos pasen a ser familia numerosa espera en el Congreso
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  6. 6 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  7. 7 Una mañana en la piscina La Hípica de Valencia: la mejor opción si buscas tranquilidad
  8. 8 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  10. 10

    CA Osasuna - Valencia CF: una inquietante sospecha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una delegación del Levante viajará a Francia para recuperar los restos del fundador del club

Una delegación del Levante viajará a Francia para recuperar los restos del fundador del club